“Nos ha impresionado”: EU reconoce cooperación de Sheinbaum contra el crimen organizado

Espaldarazo desde Washington Markwayne Mullin reconoció la labor de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. (Cuartoscuro)

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado una cooperación que calificó como “impresionante” en las acciones conjuntas para combatir al crimen organizado, durante una audiencia celebrada este miércoles 3 de junio ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Durante su participación en el Congreso estadounidense, Mullin reveló que recientemente sostuvo reuniones en la Ciudad de México con la mandataria mexicana y miembros de su gabinete para abordar temas relacionados con la seguridad bilateral y el combate a las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.

“Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la Presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre la cooperación y les diré que nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, declaró el funcionario estadounidense.

Pese a tensiones bilaterales... hay cooperación

Las referidas declaraciones de Mullin acontecen en medio de tensiones bilaterales entre México y el vecino del norte, donde la seguridad y el crimen organizado son de los temas preponderantes y más peliagudos.

La víspera, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que existe la posibilidad de que los cárteles mexicanos utilicen drones para realizar incursiones violentas en los Estados Unidos.

En paralelo, el rotativo Los Angeles Times aseguró que los gobernadores morenistas Alfonso Durazo y Américo Villarreal son investigados por presuntos nexos con el narcotráfico.

Pese a ello, desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, ambos gobiernos han reiterado su intención de fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral, aunque manteniendo el principio de respeto a la soberanía nacional defendido por el Gobierno mexicano.

En los últimos meses, autoridades mexicanas han incrementado los aseguramientos de drogas, laboratorios clandestinos y cargamentos de precursores químicos, acciones que han sido destacadas por funcionarios de ambos países como parte de los esfuerzos coordinados para reducir la capacidad operativa de los grupos criminales.