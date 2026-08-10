Pemex controla incendio en tanque de almacenamiento en Chiapas tras caída

Almacenamiento de la Batería de Separación Sitio Grande, ubicada en el municipio de Juárez, Chiapas.

Un incendio registrado por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Juárez, Chiapas, fue controlado luego de que un tanque de almacenamiento de la Batería de Separación Sitio Grande resultara afectado por una descarga atmosférica, es decir, un rayo.

El incidente ocurrió bajo condiciones meteorológicas adversas en la zona. De acuerdo con la información preliminar, el tanque involucrado no se encontraba en operación al momento del siniestro, una condición que ayudó a mantener el fuego contenido.

Tanque fuera de operación

Pemex informó que el tanque afectado permanecía aislado del resto de la instalación, por lo que el incendio no se extendió hacia otros equipos ni a las demás áreas operativas de la batería.

Tras detectar el incidente, personal de la empresa activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, además de poner en funcionamiento la red contra incendios de la instalación.

Las acciones permitieron controlar el fuego y mantener el evento confinado en el área donde comenzó.

Aunque el incendio ya fue controlado, las brigadas contraincendios continúan en el sitio con labores de enfriamiento y supervisión.

El área permanece aislada y bajo condiciones de seguridad mientras continúan los trabajos posteriores al incidente.

Uno de los puntos reportados por Pemex es que no hubo personas lesionadas a consecuencia del incendio.

Evalúan daños

La empresa informó que continuará con la evaluación de la integridad del tanque afectado y de la infraestructura relacionada con éste.

De acuerdo con la información preliminar, el origen del incidente estaría relacionado con una descarga atmosférica provocada por las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona.

Pemex reiteró que mantendrá las acciones correspondientes para revisar las condiciones de sus instalaciones y señaló su compromiso con la seguridad de su personal, de la infraestructura y de las comunidades.