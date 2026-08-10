Huelga en el Monte de Piedad: trabajadores se lanzan contra Arturo Zayún y piden intervención de la SCJN

Monte de Piedad Un sector de las personas trabajadoras continúa insistiendo en que la SCJN declare inválida la huelga para que se reanude la operación de sucursales.

La huelga en el Monte de Piedad cumplió 10 meses de haber iniciado recientemente y se acerca cada vez más a un año de sucursales cerradas e incertidumbre respecto a las prendas empeñadas. La situación mantiene a miles de personas trabajadoras sin recibir sus remuneraciones económicas, lo que sigue aumentando las tensiones. Ahora, un sector de empleados está buscando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poniéndose en contra del líder sindical Arturo Zayún, quien ha sido señalado como el principal culpable de mantener el paro de labores.

Trabajadores del Monte de Piedad piden la intervención de la SCJN

Durante la semana pasada, representantes sindicales de diferentes partes del país reconocieron que estaban logrando avances en las negociaciones para reestablecer la actividad en las 304 sucursales del país, logrando acuerdos en algunos de los principales temas que mantienen el paro laboral. Alejandro García, uno de los representantes del sindicato, reconoció el tema de la unificación de las plazas es uno en los que se había tenido mayor avance.

Sin embargo, el pasado viernes 7 de agosto, un grupo de personas trabajadoras del Nacional Monte de Piedad se manifestaron frente a la SCJN en la Ciudad de México para pedir al ministro presidente, Hugo Aguilar, para solicitar que se levante la huelga.

Los trabajadores del Nacional Monte de Piedad que se mantienen en huelga han señalado al secretario general de su sindicato, Arturo Zayún González, como uno de los principales obstáculos para alcanzar una salida al conflicto, debido a que la dirigencia gremial ha optado por mantener el litigio y el paro pese a que durante 2026 se han abierto distintas vías de negociación.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó en mayo que las negociaciones se encontraban en un “punto muerto” y propuso una ruta para construir una solución que respetara el contrato colectivo y la legislación laboral; sin embargo, de acuerdo con la información recopilada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sindicato encabezado por Zayún rechazó posteriormente una mediación después de consultar a sus bases.

La acusación de que Zayún está impidiendo el levantamiento de la huelga corresponde a una postura de trabajadores inconformes y no a una determinación oficial que establezca que el dirigente haya actuado ilegalmente. De hecho, existen antecedentes en los que el propio Zayún participó en negociaciones para buscar una salida al conflicto y reportó avances en las mesas de conciliación.

¿Pude intervenir la SCJN para que se termine la huelga en el Monte de Piedad?

La SCJN sí podría intervenir en el conflicto del Nacional Monte de Piedad, pero no tiene facultades para ordenar directamente que la huelga se levante. Lo que está en juego ante la Corte es, en primer lugar, determinar si ejerce su facultad de atracción sobre el recurso de revisión relacionado con la resolución que declaró inexistente la huelga iniciada en octubre de 2025.

De acuerdo con información publicada por la propia SCJN, si el máximo tribunal acepta conocer el asunto, tendría que analizar la legalidad de esa resolución y, en su caso, determinar si la suspensión laboral cumple con los requisitos establecidos en la legislación laboral. Por ello, la SCJN no puede simplemente ordenar a los trabajadores que regresen a laborar por el hecho de atraer el caso.

Su intervención sería de carácter judicial: revisar la controversia y determinar si las decisiones adoptadas previamente por las autoridades laborales se ajustaron a derecho. La propia información de la Corte señala que, si decide no atraer el recurso, éste regresaría al Tribunal Colegiado correspondiente, que sería el encargado de resolverlo