Profeco reporta disminución de 5.8% en el precio de la canasta Pacic

Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha detectado, a través de sus monitoreos, una disminución de 5.8% en el costo promedio de la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic),declaró Iván Escalante Ruiz, titular de la institución.

Durante la Conferencia Mañanera del Pueblo, el procurador detalló que esta baja se reporta de la primera renovación del Pacic encabezada por la mandataria en noviembre de 2024 a julio de 2026, pasando de $886.45 a $834.76, precio promedio nacional.

Informó que algunos de los productos que integran el Pacic también han bajado sus precios, según lo reportado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Con precios promedio por kilo correspondientes del 27 al 31 de julio, los productos son:









Otros productos con variación a la baja del INPC:









En cuanto a la revisión de precios de la canasta Pacic, se detectó el precio más bajo de $731.00 pesos, en Bodega Aurrera Camino del Seri, en Hermosillo, Sonora. El precio más caro fue $914.50 pesos, expuesto en Walmart Cola de Ballena, en La Paz, Baja California Sur.

La información completa sobre este monitoreo se puede consultar en Quién es Quién en los Precios.

El Precio del diésel

Como parte del seguimiento a la estrategia para estabilizar el precio del diésel, Escalante indicó que el 85.8% de las gasolineras han cumplido el acuerdo voluntario, comercializando en $27.00 o menos por litro, siendo su precio promedio nacional el 7 de agosto de $27.01.

Añadió que del 29 de julio al 4 de agosto el precio más justo fue $26.92 por litro, en el Servicio de Palma 2000, de Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz. El más caro estuvo en Estación de Servicio Nora, grupo BP, en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, que lo vendió en $28.74 pesos.

Finalmente, Iván Escalante Ruiz invitó a la población a que el 15 y 16 de agosto acudan a la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026, que estará instalada en Expo Reforma, en Ciudad de México. Indicó que la entrada será gratuita y que las y los consumidores podrán encontrar todo para el regreso a clases a precios muy accesibles. Señaló que se llevan a cabo 55 Ferias en el país cuya ubicación y fechas se pueden consultar en el sitio web de la Profeco.

Asimismo, recomendó revisar en la Revista del Consumidor #594, agosto 2026 el estudio de calidad que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó a 94 útiles escolares, el cual reportó importantes diferencias de precios en artículos de características similares.