SICT construirá 43 centros infantiles del IMSS en 17 estados del país

Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS

La infraestructura para atender a niñas y niños pequeños tendrá una nueva etapa con la construcción de 43 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un proyecto que será desarrollado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Los centros estarán distribuidos en 40 municipios de 17 entidades del país y tendrán capacidad para recibir a 6 mil 160 infantes de entre 0 y 4 años. La obra forma parte del programa de Infraestructura Educativa que impulsa el Gobierno de México.

Nuevos centros

El proyecto contempla una inversión de mil 980 millones de pesos para desarrollar los 43 CECI en distintas regiones del país.

Jalisco concentrará el mayor número de proyectos, con ocho centros, seguido de Aguascalientes, donde se contemplan seis. En el Estado de México se construirán cuatro, al igual que en Veracruz.

También habrá tres proyectos en Coahuila y tres en Morelos, mientras que Colima, Michoacán, Sonora y Zacatecas tendrán dos centros cada uno.

Además, se contempla un CECI en cada una de estas entidades: Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

Con esta distribución, los nuevos espacios estarán presentes en 17 estados y atenderán a familias trabajadoras de diferentes regiones del país.

Nuevos CECI

Aunque el proyecto contempla 43 centros, los trabajos arrancarán inicialmente con nueve de ellos durante este año.

La intención es que los espacios cuenten con una infraestructura moderna y adecuada para las necesidades de las familias trabajadoras, además de ofrecer condiciones apropiadas para la atención de niñas y niños durante sus primeros años.

Para ello, la SICT participará con apoyo técnico especializado en los procesos relacionados con la infraestructura y construcción.

Objetivos

Uno de los puntos considerados para estos centros es que las instalaciones cumplan con los más altos estándares de seguridad, funcionalidad y calidad.

La participación de la SICT busca precisamente acompañar los procesos técnicos y de construcción para que las obras respondan a estos criterios.

La construcción de los CECI se plantea como parte de los esfuerzos para ampliar los espacios destinados a la atención y al desarrollo integral de la primera infancia.

Proyecto en etapa de revisión

La construcción de los 43 centros todavía se encuentra en una fase inicial. Actualmente, la SICT trabaja en la integración y revisión de las propuestas de predios donde podrían levantarse las instalaciones.

Los terrenos considerados provienen tanto de reservas territoriales del IMSS como de donaciones.

El proceso continuará con la validación y autorización arquitectónica y técnica de los proyectos ante los órganos correspondientes, por lo que el desarrollo de las obras avanzará de manera progresiva.

Con los 43 CECI se busca ampliar el acceso a servicios de cuidado y atención para la primera infancia, al mismo tiempo que se brinda apoyo a las familias trabajadoras y se contribuye al bienestar de niñas y niños de México.