Segob pide que continúen las negociaciones con la CNTE; “lo que no se pueda hacer es por falta de presupuesto”

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Tras la mesa de diálogo entablada con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se ofrecieron dos propuestas a las exigencias del magisterio para que sean analizadas, pidió que se mantenga abierta la puerta del diálogo.

Aunque la reunión concluyó sin acuerdos, se presentaron vías de solución respecto a la Ley del ISSSTE y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), para lo cual se planteó una propuesta que incluye la instalación de una mesa plural para la elaboración de un propuesta de Iniciativa de Reforma; realizar un diagnóstico actual de la situación; la elaboración del proyecto de Iniciativa de reforma; una Consulta democrática con el magisterio; para que el 14 de septiembre se esté presentando las iniciativa ante el Congreso de la Unión.

La titular de Segob aseguró que continúan trabajando en temas como el sistemas de pensiones, aumentos salariales y los demás puntos del pliego petitorio presentado, por lo que expresó que, si aún no hay resolución en todos los puntos es “por falta de presupuesto, no por falta de voluntad.

Ante la demanda de los maestros de entablar una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela aseguró que los funcionarios de la SEP, ISSSTE y Segob, fueron facultados por la mandataria para realizar los acuerdos pertinentes. Por ello, recalcó que el gobierno mantiene respeto por el derecho a la libre manifestación siempre y cuando se realice de forma pacífica.

Junto al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se propuso instalar una mesa de trabajo donde participen ambas partes junto a otras dependencias del gobierno y exhortaron a los manifestantes a reflexionar sobre los bloqueos y actos violentos que se han realizado en Oaxaca y en la Ciudad de México.

En la reunión participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Publica, Mario Delgado; y el titular del ISSSTE, Martí Batres.