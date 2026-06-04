Aeropuerto en Oaxaca es nuevamente bloqueado por la CNTE

CNTE

La movilidad en Oaxaca fue detenida por las protestas del magisterio disidente, donde por tercera ocasión maestros de la sección 22 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron el miércoles el Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

La toma inició a las 09:20 horas y fue liberado pasadas las 19:00 horas, donde la Guardia Nacional confirmó el cierre total de los accesos de la terminal aérea, mientras que la Policía Vial estatal reportaba la ubicación de los manifestantes. Este cierre generó afectaciones a miles de ciudadanos, viajero, transportistas y empresas, derivado de la toma de la Terminal de Abastecimiento y Despacho de Pemex, ubicada en la carretera federal 190. Además, la protesta sumó la toma de casetas de peaje en la autopista Oaxaca Cuacnopalan y Barranca Larga-Ventanilla, dos de las más importantes vías de conexión.

Además, de la aglomeración de vehicular en las inmediaciones del aeropuerto, un grupo de taxistas bloquearon el acceso exigiendo levantar las restricciones que les impiden ingresar el Centro Histórico de Oaxaca. Este bloque generó que decenas de pasajeros caminaran y provocará revueltas para llegar al aeropuerto y alcanzar sus vuelos.

Por su parte, el movimiento exige un aumento salarial, la abrogación de la Ley ISSSTE de 2007 y de reformas aprobadas por gobiernos anteriores. Estatalmente se demanda la entrega de uniformes e útiles escolares, así como la revisión de la ley estatal de educación pública y la reforma educativa de Oaxaca.

Los líderes de la CNTE han denunciado que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha negado a reunirse con la Comisión Única Negociadora y que no hay un compromiso que abrogue la Ley ISSSTE de 2007.