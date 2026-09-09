Deuda de 21 billones para 2027 prende alertas en la oposición; riesgo de crisis económica, advierte

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entrega el paquete económico 2027 a Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la Cámara de Diputados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La oposición en el Senado expresó su preocupación por el l incremento de la deuda y el nulo crecimiento de la economía que plantea el paquete económico del próximo año presentado por el Ejecutivo e incluso alertaron sobre el riesgo de caer en crisis económica.

“El riesgo en el futuro inmediato es lo que se conoce como deuda contra PIB, es decir, el total de la deuda cuánto representa del PIB, vamos a rebasar -ellos dicen en cifras conservadoras- este año 55 por ciento”, aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

El problema –agregó--es que cuando lleguemos al 60 por ciento, México se vuelve candidato para que las calificadoras nos quiten el grado de inversión, si México pierde el grado de inversión por ley, por norma, se tendrían que ir del país muchísimas de las inversiones extranjeras, lo cual podría derivar en problema de tipo de cambio, de inflación, de aumento generalizado en los precios, crisis económica”.

En tanto el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, explicó que de los 10 billones que está planeando el Gobierno Federal, habrá un déficit de 1.3 billones de pesos. “O sea, van a gastar más de lo que van a recaudar”, alertó

“Lo que presentaron como paquete económico es el mundo feliz de lo que estoy escuchando por parte de la mañanera y los voceros de Morena. La deuda va a llegar a 21 billones de pesos”. “Les doy les doy otro dato, crecimiento prácticamente cero, estancamiento en la economía”, advirtió

Según Movimiento Ciudadano, la actual administración no cuenta con un control de gasto que justifique el incremento de la deuda que se quiere adquirir.

“La política financiera no solamente es paupérrima, no hay un control de gasto genuinamente responsable que pueda sostener el nivel de despilfarros, caprichos muchos de ellos que se están cometiendo en este gobierno”, estableció el senador de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas