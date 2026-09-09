Sancionados 22 servidores públicos con destituciones e inhabilitaciones hasta por 10 años

Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aplicaron sanciones a 22 servidores públicos con destituciones e inhabilitaciones hasta por 10 años

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), aplicaron sanciones administrativas, suspensiones temporales, inhabilitaciones y destituciones a 22 servidores públicos.

Luego de investigaciones realizadas a través de los Órganos Internos de Control en el Banco del Bienestar, Secretaría de Salud, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se identificaron infracciones graves.

En el Banco del Bienestar, el TFJA inhabilitó por 10 años, destitución y sanción económica por 961 mil pesos a Yazmín B., de la sucursal Villa Benito Juárez, en Sonora, porque en 2023, realizó el registro de caja diario con un usuario asignado y reportó arbitrariamente un saldo final de 1 millón de pesos, cuando en realidad solo contaba con 45 mil pesos, lo que ocasionó un daño patrimonial equivalente al monto de la sanción.

En la Secretaría de Salud se inhabilitó por un año y sanción económica de 6,000 pesos a Juan V., del Hospital Nacional Homeopático de la Ciudad de México, por haber presentado en 2023 una licencia médica del ISSSTE en un formato distinto al oficial para justificar seis días de inasistencia y que no se le descontaran.

En la CFE se destituyó a Yuliana N. y Silvia N., de la Central de Ciclo Combinado Tula, por haber aprobado y firmado en 2023, indebidamente una evaluación en un proceso de contratación para transporte de personal por 5 millones de pesos, ocasionando que se contratara a una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos.

Asimismo, en el SAT, Manuel F., fue suspendido por 30 días, de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Baja California 1, en Mexicali, ya que en 2020, atendió fuera del plazo establecido una resolución relacionada con el adeudo fiscal de un contribuyente, ocasionando que no se cobrara dicho adeudo por 87 mil pesos.

En cuanto a faltas no graves, fueron sancionados servidores públicos de 12 dependencias en Pemex, Órganos Internos de Control de la Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, en las secretarías de Hacienda, Economía, en Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, en la Guardia Nacional, IMSS, ISSSTE, en el Banco Nacional de Ejercito Fuerza Aérea y Armada, en la Financiera para el Bienestar y en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En el Banco Nacional de Ejército Fuerza Aérea y Armada, se inhabilitó por un año, a Humberto L., de la Unidad de Transparencia en Ciudad de México, porque en 2024, pidió a un particular 12,500 pesos, para conseguirle empleo en el Banco y se acreditó que recibió en su cuenta 2,500 pesos.

En la Guardia Nacional, fueron destituidos Delia V., José S., Jesús H. y Agustín L., de las oficinas centrales en la Ciudad de México, por entregar en 2024, copia de sus certificados de secundaria y bachillerato respectivamente, emitidos por la SEP que no eran válidos y que eran requisito para obtener la licencia de la portación de armas de fuego.

En los Servicios de Salud del IMSS Bienestar, se destituyó e inhabilitó por seis meses a Miguel C., del Hospital de Especialidades Pediátricas en Jalisco, acoso sexual a dos pasantes de la Licenciatura en Enfermería en el 2023.

En Pemex suspensión de 15 días a José M., de la Superintendencia de Operación de la Refinería Madero, Tamaulipas, porque entre agosto de 2023 a mayo de 2024, no entregó el reporte diario de funcionamiento automático de la válvula de llenado de azufre líquido, provocando una deficiencia en su operación que implicó su operación manual.

El segundo caso, la suspensión también por 15 días a Medardo S., del Hospital General “Doctor Manuel Gea González”, en la Ciudad de México, por acoso sexual a una subordinada en el 2023.

Inhabilitación por un año, a un trabajador del HGZ No. 24 del IMSS, por comentarios y tocamientos de índole sexual a una compañera de trabajo e insultar y agredir físicamente a otra persona que defendió a la agraviada.

En la Secretaría de Cultura, suspensión por 10 días a trabajadora de la Dirección de Personal del INBA por insultar otra persona por su condición física y orientación sexual.

En la Secretaría de Hacienda se suspendieron 3 y 5 días a dos trabajadores de la Casa de Moneda de México en San Luis Potosí, porque en 2023, adquirieron el servicio de licencia anual del programa “Acrobat” con costo de 283 mil pesos, que no era procedente.

En el Hospital Regional “B” Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE, en Jalisco, se aplicó una inhabilitación por tres meses, por entregar a un paciente una licencia médica por una lesión en el tobillo, sin la autorización del director del hospital.