“Paquete Económico 2027 es equilibrado”, afirma Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (MAFC)

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Merilyn Gómez, aseguró que el Paquete Económico 2027 es “equilibrado” y mantiene disciplina financiera, al tiempo que contempla mayores recursos para salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales.

La legisladora, perteneciente al grupo parlamentario de Morena, señaló que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027 contempla un gasto de entre 10.5 y 10.6 billones de pesos, cifra que, dijo, representa prácticamente el doble del último presupuesto aprobado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ascendió a 5.2 billones de pesos.

Gómez Pozos sostuvo que este crecimiento se ha logrado sin un incremento significativo de la deuda respecto del Producto Interno Bruto (PIB).

“Nosotros hemos duplicado el Presupuesto de Egresos. Y la deuda que tenía en aquel momento Peña Nieto era de 48 por ciento respecto al PIB. Nosotros estamos manejando 51-52 por ciento”, afirmó.

También consideró que la discusión del paquete en San Lázaro podría ser menos confrontativa que la del año pasado, al sostener que la propuesta atiende las principales necesidades de la población y mantiene una política de disciplina en las finanzas públicas.

“Yo no veo qué se pueda atacar de este presupuesto, está muy equilibrado, se están cuidando las finanzas, se está atendiendo lo que más le importa a la gente”, sostuvo.

De acuerdo con Gómez Pozos, el aumento de los recursos disponibles también está relacionado con una mayor recaudación, por lo que aseguró que el Gobierno federal mantiene su política de disciplina financiera sin aumentar impuestos ni recurrir a una reforma fiscal.

Sobre el posible impacto de los impuestos especiales contemplados en el paquete, Gómez Pozos indicó que corresponderá a la Comisión de Hacienda y Crédito Público analizar las propuestas y determinar su resolución.

La legisladora destacó finalmente que la elaboración del paquete se realizó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Subsecretaría de Egresos, así como a partir de las propuestas surgidas de las mesas de trabajo legislativas.