Arranca SEP Jornada Nacional de Juegos Tradicionales en más de 3 mil 300 escuelas del país: Mario Delgado

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, inauguró la Jornada Nacional de Juegos Tradicionales en la Escuela Primaria República Federal de Alemania, en Iztacalco, Ciudad de México. La iniciativa busca recuperar juegos que forman parte de la identidad y memoria cultural de las familias mexicanas, como el trompo, yoyo, canicas, balero, cuerda floja, resorte, ajedrez y rondas infantiles.

Delgado destacó que esta estrategia concibe al patio escolar como el corazón de la convivencia, el aprendizaje y la recreación, además de ser una alternativa frente al uso excesivo de pantallas entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. “Estos juegos no se juegan solos, se juegan en grupo para hacer amigos, divertirnos y aprender”, subrayó.

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Durante la jornada, el titular de la SEP, acompañado de subsecretarios e invitados especiales, participó en actividades con más de 400 escolares, quienes jugaron rayuela, avioncito, matatena y otros juegos tradicionales. Señaló que estas dinámicas fortalecen la convivencia y ofrecen alternativas pedagógicas frente a los retos que plantea el uso de dispositivos digitales y la baja comprensión lectora detectada en pruebas internacionales.

Autoridades educativas y locales coincidieron en que los juegos tradicionales fortalecen la política de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), al vincular aprendizajes escolares con saberes comunitarios y familiares. La alcaldesa de Iztacalco, María de Lourdes Paz Reyes, y la directora del plantel anfitrión, Verónica Díaz, resaltaron que estas actividades promueven respeto, trabajo en equipo y construcción de comunidad, además de recuperar la memoria colectiva y la identidad cultural de la niñez mexicana.