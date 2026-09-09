¿Qué pasó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Reportan muerte de estudiante en Facultad de Ingeniería La UASLP confirmó la muerte de un estudiante de Ingeniería dentro de sus instalaciones (@LaUASLP)

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) confirmó la muerte de un estudiante en la Facultad de Ingeniería; tras los hechos, las clases fueron suspendidas para que se realizaran las diligencias correspondientes.

El martes 8 de septiembre, la UASLP dio a conocer el fallecimiento de Santiago, un estudiante de Ingeniería, quien, de acuerdo con diferentes reportes, habría muerto tras caer de un edificio de la Facultad de Ingeniería.

¿Qué pasó en la UASLP?

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dio a conocer que, durante la mañana del pasado martes 8 de septiembre, un estudiante habría fallecido en las instalaciones de la zona universitaria poniente.

De acuerdo con diferentes reportes, el estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UASLP supuestamente se habría suicidado; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la universidad o las autoridades.

Del mismo modo, la UASLP señaló que desde el primer momento en que ocurrieron los hechos, se dio aviso a las autoridades para que se realizaran las diligencias correspondientes. Asimismo, afirmó que la institución se encuentra colaborando con las autoridades para dar esclarecimiento a los hechos.

¿Qué ha dicho la UASLP sobre el fallecimiento del estudiante en la Facultad de Ingeniería?

Tras el fallecimiento del estudiante, la Facultad de Ingeniería emitió un comunicado lamentando su fallecimiento:

“La comunidad de la Institución se une a su familia y seres queridos en estos difíciles momentos. Nuestro respeto y solidaridad con todos ellos, deseando encuentren pronta resignación ante esta lamentable pérdida y expresándoles las más sinceras condolencias en esta dolorosa situación”, compartió la Facultad de Ingeniería de la UASLP.

Lamentamos el fallecimiento de nuestro estudiante Santiago González y expresamos condolencias a su familia y seres queridos.



Se brindarán facilidades a quienes deseen acompañar a la familia en los servicios funerarios.



🕊️ Servicio: 9 de sept, 15:00 h, Funerales Hernández. pic.twitter.com/lQb9EVcAsL — Facultad de Ingeniería UASLP (@IngenieriaUASLP) September 9, 2026

Por su parte, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, además de expresar sus condolencias por el fallecimiento del estudiante, también exhortó a la comunidad universitaria a abstenerse de difundir, compartir o replicar imágenes, videos o información sobre la muerte del estudiante.

“La difusión de este material no solo vulnera la dignidad de la víctima, el dolor de sus familiares y los principios éticos de nuestra institución, sino que además constituye una conducta tipificada como delito penal y objeto de responsabilidad civil y administrativa conforme a las leyes vigentes”, señaló la UASLP en sus redes sociales.