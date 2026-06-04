CNTE continúa sin solución ante sus demandas centrales

Liberació de la casea México-Cuernavaca (DianaCZ)

Antes del mediodía de este jueves, contingentes de la CNTE dejaron su plantó en el Centro Histórico para movilizarse a liberar algunos de los principales accesos a la Ciudad de México con el fin de hacer saber a la ciudadanía que su lucha continúa porque las autoridades federales y estatales no dan solución a sus exigencias.

Los integrantes del movimiento se dividieron en diversos puntos de la capital para extender sus voces; mientras los miembros de la Comisión Políticas se encontraban en la Secetaría de Gobernación para dialogar con autoridades federales, otros contingentes se dividieron en las casetas San Marcos, La Venta, y la salida a Cuernavaca en Tlalpan.

A la salida de sus portavoces de la sexta reunión entablada con titulares de la SEP, Segob e ISSSTE, se dio a conocer que continúan sin plantear estrategias que convengan al magisterio respecto a su pliego petitorio de 97 puntos, la abrogación de la Ley Del ISSSTE 2007, modiicar la Reforma Educativa y realizar una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La información completa será compartida a los miembros de la coordinadora en la Asamblea General Representativa, sin embargo, aseguraron que al no conseguir acuerdos su lucha continuará y se extenderá a pesar de los ataques que se realicen en su contra.

“El paso es libre, pero con calma”

Durante aproximadamente 5 horas, miembros de las secciones 9, 11, 4 y 60 de la Coordinadora tomaron la caseta de acceso ubicada en Tlalpan y liberaron el pasoa todos los vehículos de pagar las cuotas de peaje.

Con banderas, mantas, lonas, banderas y mucho ánimo en su día 11 de manifestación, decenas de maestros abrieron el paso en dos carriles en cada dirección pidiendo únicamente a los conductores una muestra de apoyo a su movimiento tocando el claxon y haciendo alguna seña de respaldo.

La mayoría de los transeúntes respondian a los gritos de los maestros, mostrando soporte al movimiento o en agradecimiento por liberar el pago de cuotas, pero muchos otros pasaban con precaución, como con miedo de ser agredidos o en conformidad con la disidencia.

Es sus discursos, los maestros llamaban a continuar con espíritu de unidad para darle soporte a la luchas enfrentan, con el fin de no dejar que se vea opacado por la próxima fiesta futbolera que se realizará en la Ciudad de México, aseguran que no se irán y continúan con el llamado a otros sectores y movimientos sociales para hacer más grande e movimiento y presionar al gobierno.