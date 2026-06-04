EE.UU no ha comunicado a México sobre retiro de visas a gobernadores: Canciller

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (Graciela López/Cuartoscuro)

El canciller Roberto Velasco aseguró que Estados Unidos no le ha comunicado al gobierno de México sobre el retiro de visas y presuntas investigaciones contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, como informó el miércoles el diario Los Ángeles Times.

“No, no hay ninguna comunicación oficial al respecto, ni extraoficial, no es un tema del que haya alguna comunicación por parte de Estados Unidos”, afirmó

Asimismo dijo desconocer sobre lo publicado por el diario estadounidense en el sentido de que los gobernadores mexicanos son investigados en la Unión Americana por vínculos con el crimen organizado y huachicol, además de que les fueron canceladas sus visas para visitar el vecino país.

“No, no hay nada”, insistió el canciller.

Durante una conferencia de prensa, acompañado por su homólogo de Alemania, Johann Wadephul, quien se encuentra de visita en el país, Velasco también se refirió además a los desencuentros que se han registrado en los últimos días con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y aseguró que se mantiene un diálogo continúo y respetuoso con el diplomático.

“Tenemos una comunicación casi cotidiana con el embajador y su equipo, también tenemos una comunicación cercana con el Departamento de Estado bajo los principios establecidos, pero la vecindad, el enorme intercambio comercial, el número de mexicanos en Estados Unidos y de estadounidenses en México, nos obligan a tener un diálogo cercano y así lo hacemos”, explicó

La presidenta Sheinbaum acusó a Ronald Johnson e intervenir en asuntos internos, luego de que el diplomático estadounidense pidió no politizar el combate a los cárteles de la droga.

“Es muy importante también, lo digo respetuosamente, recordar que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. ”, reviró la mandataria tras un mensaje en redes del diplomático estadounidense

Sin embargo, Velasco insistió en que la comunicación con el representante de la Casa Blanca se mantiene en un tono de respeto.

“Se tiene un tono de respeto, cordialidad con todos los países con los que tenemos relaciones, México es un país que busca mantener relaciones de amistad con todos los países del mundo y parte de ello es el respeto mutuo”, insistió