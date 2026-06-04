“En el momento que instituciones extranjeras decidan quién gobierna en México habrá peligro para la soberanía”: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el país vive un momento de definiciones (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Tensión México-EU — La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este jueves que “hay que confiar en las instituciones mexicanas. En el momento en que quien decida por México sean instituciones extranjeras, particularmente sobre quién gobierna y quién no gobierna en México, es muy peligroso para la soberanía nacional”, advirtió la mandataria quien llamó a confiar en las instituciones mexicanas.

La Jefa del Ejecutivo Federal insistió en que la discusión de fondo consiste en determinar quién tiene la facultad de decidir el destino del país. “¿Quién gobierna en México? ¿Las instituciones extranjeras o las instituciones mexicanas? ¿Quién gobierna en México? Es una pregunta muy importante”.

Sheinbaum aseveró que México vive un momento de definiciones, al expresar que se debe confiar en las instituciones nacionales y no dejar que gobiernos extranjeros tomen las decisiones en el país, lo que representaría un riesgo para la soberanía.

“Entonces, es un momento en donde tenemos que tomar definiciones. Lo que yo he sostenido todo este tiempo es que hay que confiar las instituciones mexicanas que tienen sus problemas, pero hay que confiar en ellas”.

“Porque en el momento en que las instituciones extranjeras decidan en México, particularmente quién gobierna y quién no, habrá un peligro para la soberanía nacional”.

En la misma línea, insistió en que debe respetarse el trabajo de las instituciones mexicanas, particularmente de la Fiscalía General de la República (FGR), para investigar cualquier denuncia contra servidores públicos.

La mandataria, quien ve como un tema delicado lo que enfrenta su administración con acusaciones de EU contra algunos funcionarios a los que señala de vínculos con el crimen organizado, refirió que el debate actual va más allá de coyunturas políticas o de casos particulares, y tiene que ver con quién debe decidir el rumbo del país: las instituciones mexicanas o autoridades extranjeras.

Sin desviarse del tema, la Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que “estamos viviendo tiempos de definiciones. Hay momentos en la vida de los pueblos en que no se puede pasar como ni de aquí ni de allá; hay momentos en que hay que tomar decisiones y nosotros siempre hemos tomado la definición de estar con el pueblo”, apuntó.

En el mismo tenor, Sheinbaum refirió que los ataques contra la Cuarta Transformación en realidad buscan confrontar con la voluntad popular expresada en las urnas.

Sobre este punto, señaló que detrás de algunas críticas contra la 4T persisten actitudes clasistas y racistas hacia los sectores que respaldan el movimiento.

Al hacer alusión a la carta que publicó en la cuenta de la red social X el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde le expresa su apoyo y sale en defensa de la soberanía del país, la mandataria aclaró que son falsos los señalamientos de que AMLO siga gobernando desde Palenque, luego de que reapareciera públicamente.

Asimismo, consideró que tales afirmaciones tienen un componente misógino al intentar minimizar el papel de una mujer al frente del Ejecutivo federal. “No se puede ser más misógino que eso”, expresó.

Sheinbaum contrastó las críticas hacia su gobierno con el silencio que, dijo, mantuvieron algunos sectores frente a casos de corrupción del pasado, como la trama encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, por la cual continúan investigaciones y procesos judiciales.

La Crónica de Hoy 2026