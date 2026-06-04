Firman Comunicaciones SICT e IMSS convenio marco para construir Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI´s)

Convenio SICT e IMSS El secretario de Infraestructura, Jesús Esteva y el director general del IMSS, Zoé Robledo firmaron un convenio marco de colaboración para cumplir la meta presidencial de mil Centros de Ciudado Infantil CECI

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva y el director general del IMSS, Zoé Robledo, firmaron un Convenio Marco para construir en la presente administración, 1,000 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI´s).

El titular de la SICT destacó la importante responsabilidad que tiene la SICT de construir infraestructura educativa, cultural, espacio público y manejo de residuos, pero, faltaba el tema de la salud, por lo que, calificó, de un privilegio “y a la vez una gran responsabilidad”, poder hacer sinergia con el IMSS.

Asimismo, externó el compromiso del Gobierno Federal de construir obras dignas que trasciendan, que cumplan con su función y con cuidado del entorno.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, resaltó la decisión presidencial de reconstruir el Sistema Nacional de Cuidados, que permitirá la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral, al posibilitar el cuidado de sus hijas e hijos a partir de los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.

Reconoció la relevancia de la meta de construir 1,000 centros de cuidado infantil, de ahí la importancia del referido convenio marco con la SICT, dependencia que sumará su experiencia, capacidad y presencia territorial, en tanto que el IMSS ha hecho una búsqueda de reserva territorial y búsqueda de terrenos con estados y municipios va muy bien”.

Ese trabajo en equipo, sostuvo, permitirá darle buenas cuentas al pueblo de México que anhela el crecimiento de esta infraestructura y sus implicaciones para el medio laboral, específicamente en apoyo a las mujeres.