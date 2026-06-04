Mahahual no será área natural protegida: ¿Se volverá a activar proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean?

Royal Caribbean podría retomar el proyecto ‘Perfect Day’. Pese a la oposición ambiental y las declaraciones de Semarnat, el megaproyecto aún podría resurgir.

Después de que las redes sociales estallaran tras la difusión de Perfect Day, un megaproyecto que pretendía construir un parque acuático de diversiones en el poblado de Mahahual, Quintana Roo, miles de personas y decenas de organizaciones no gubernamentales alzaron la voz en contra de su desarrollo.

Tal fue el impacto de las críticas que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, no tardó en pronunciarse con una declaración que, hasta ese momento, parecía contundente: “No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean”.

A partir de ese momento, el tema dejó de ser tendencia. Sin embargo, el camino que recorre la Semarnat en la resolución del caso continúa. Apenas el 3 de junio, Bárcena se reunió con los habitantes de Mahahual para escuchar sus opiniones acerca del proyecto impulsado por el gigante de los cruceros, Royal Caribbean. Y contrario a lo que se podría creer, varios pobladores no parecen estar muy de acuerdo con la suspensión del proyecto.

¿Por qué Mahahual no será área natural protegida?

Durante el diálogo con la comunidad de Mahahual, la Secretaría de Medio Ambiente dejó en claro que su intención no es convertir el poblado en una Área Natural Protegida, sino encontrar opciones que contribuyan a la prosperidad de Mahahual, principalmente en el turismo.

De acuerdo con el Art. 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) “las Áreas Naturales Protegidas son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano”. Aunque de primera impresión eso podría ser benéfico para el puerto, la realidad es que limitaría de forma significativa el desarrollo de la comunidad y, por ende, las oportunidades para generar ingresos para los habitantes.

Inclusive dentro del diálogo, algunas personas se mostraron inconformes por la suspensión de Perfect Day, ya que para ellos implicaba una fuente de empleos. Royal Caribbean también se encontraba dispuesta a contribuir en la rehabilitación de un hospital en poblado que lleva más de 16 años en el abandono.

Royal Caribbean podría retomar el proyecto ‘Perfect Day’

Antes de que la Semarnat pudiera tomar alguna decisión, Royal Caribbean se echó para atrás en solo una parte del proyecto. Sin embargo, es importante rescatar que Perfect Day presentó los componentes del megaproyecto por separado. Esto implica que, la suspensión sólo fue aplicada a la parte del proyecto que infiere en el muelle de Mahahual, lo que no deja fuera del juego al resto del complejo.

Incluso existe la posibilidad de que Royal Caribbean se vaya en contra de la Semarnat bajo el argumento de “inseguridad jurídica”, una figura dentro del mundo del derecho que señala "falta de certeza sobre las reglas aplicables y cómo se van a interpretar o a hacer cumplir en un caso en concreto“, lo que podría convertir a la instancia en acreedora de sanciones millonarias ante la Comisión de Libre Comercio.