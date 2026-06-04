Segob plantea fortalecer Pensionissste y crear una aseguradora pública para pensiones

Rosa Icela Rodríguez Velázquez Imagen de apoyo

El Gobierno de México planteó fortalecer al PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones como parte de una estrategia para avanzar hacia un modelo con mayor participación del Estado en beneficio de los trabajadores que cuentan con cuentas individuales para su retiro.

La propuesta fue presentada por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, durante una reunión con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la que también participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Batres explicó que la iniciativa surge a partir de un análisis sobre los efectos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón. Según expuso, ese cambio sustituyó el sistema público y solidario de pensiones por uno basado en cuentas individuales administradas principalmente por Afores privadas.

En ese contexto, señaló que PENSIONISSSTE, al ser la única Afore totalmente pública del país, puede convertirse en una opción para mejorar las condiciones de retiro de quienes se encuentran bajo ese esquema.

Además, el Gobierno federal propuso la creación de una aseguradora pública encargada exclusivamente de administrar y entregar de manera mensual las pensiones de las personas jubiladas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, esta sería una de las medidas más importantes de la propuesta, ya que actualmente no existe una institución pública dedicada específicamente a esa función.

Durante el encuentro también se abordaron otros temas relacionados con las demandas del magisterio. El secretario de Educación, Mario Delgado, reiteró el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), proceso que, dijo, se llevará a cabo escuchando las opiniones de docentes y escuelas de todo el país.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez afirmó que el gobierno mantiene una postura de respeto hacia las manifestaciones pacíficas y al diálogo con los distintos sectores. No obstante, señaló que es importante evitar afectaciones a estudiantes que se encuentran en la recta final del ciclo escolar.

La secretaria de Gobernación también manifestó su rechazo a los actos de violencia y vandalismo, así como a los bloqueos que afecten la movilidad de la población y las actividades comerciales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Finalmente, aseguró que la actual administración continuará privilegiando el diálogo y el respeto a los derechos humanos en la atención de las demandas sociales.