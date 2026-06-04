Negociación con la CNTE: ¿qué es la aseguradora pública de pensiones propuesta por el Gobierno? (Alfredo Moreno - Nadia Rosales)

Este jueves 4 de junio se llevó a cabo la tercera mesa de diálogo entre el bloque integrado por representantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (ISSSTE), Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría de Gobernación (SEGOB) con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), donde se planteó de manera formal la creación de una aseguradora pública.

Martí Batres, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), anunció que el gobierno federal tiene como objetivo el fortalecimiento operativo de PENSIONISSSTE para modificar el actual esquema de cuentas individuales en medio de las negociaciones con el magisterio, quienes mantienen activas sus amenazas de boicotear las actividades del Mundial 2026 en el corazón de la capital.

¿Qué es la aseguradora pública de pensiones propuesta por el Gobierno?

En un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación se informa que, como parte de una estrategia que beneficie a los titulares de las cuentas individuales de pensiones, el gobierno federal busca crear una aseguradora pública, especializada en el pago de pensiones.

La propuesta emitida por Batres con representantes de la CNTE surge, expresó, de “las consecuencias negativas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón”, misma que sustituyó el régimen público para convertirse en un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas.

¿Cómo funcionaría la aseguradora pública que anunció el gobierno?

De acuerdo al comunicado emitido por SEGOB, donde analiza lo expresado por Martí Batres, el Gobierno de México plantea la posibilidad de crear una aseguradora pública dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

Además, según señalan, la creación de una aseguradora pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin.