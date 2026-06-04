Pide CNOG respuesta binacional coordinada por gusano barrenador en Texas; abrir frontera de manera gradual, demandan

Ganaderos mexicanos piden combate binacional contra Gusano Barrenador

Luego de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirmara el caso de gusano barrenador del ganado en el sur de Texas, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) expresó su disposición plena para colaborar en la vigilancia, contención y erradicación de esta plaga y recalcó que esta situación evidencia que el reto sanitario es de naturaleza regional y compartida.

“Contener esa afectación es un interés y una responsabilidad compartidos”, estableció la CNOG que preside Homero García de la Llata.

El líder de los ganaderos advirtió que el cierre prolongado de exportaciones ganaderas ha tenido un costo considerable para el productor mexicano, del orden de 1.2 a 1.5 millones de cabezas anuales que no se exportan, y ha generado gran presión sobre los precios del ganado.

En tanto que del lado estadounidense, un brote únicamente en Texas se estima en afectaciones del orden de los 1,800 millones de dólares, aseveró

García de la Llata recalcó que las s ganaderías de ambos países están profundamente integradas, y recordó que México ha representado alrededor del 62% de las importaciones estadounidenses de ganado en pie en años recientes.

En este contexto, el dirigente ganadero explicó que la importancia de atender esta plaga exige la atención de mecanismos conjuntos de vigilancia epidemiológica, dispersión de mosca estéril, monitoreo de fauna susceptible, trazabilidad y cooperación binacional, aseveró el organismo.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirmó la presencia de gusano barrenador del ganado en el sur de Texas, lo que encendió las alarmas este miércoles entre las autoridades sanitarias y el sector agropecuario de ese país , debido al riesgo que representa este parásito para los rebaños y otros animales de sangre caliente.

REABRRIR FRONTERAS

De hecho, la CNOG planteó retomar la reapertura de las fronteras a la exportación de ganado de manera gradual y basada en riesgo que el propio USDA estableció con anterioridad, iniciando por el corredor Sonora-Arizona (Agua PrietaDouglas), identificado por la autoridad estadounidense como el de menor riesgo.

Después de ello –agregó---se puede avanzar en una segunda fase hacia un programa piloto de reapertura para otros Estados exportadores de ganado, con categorías de bajo riesgo y volumen acotado.

Todas esas etapas operarían bajo protocolos reforzados, certificación de origen, trazabilidad mediante el SINIIGA y verificación binacional, detalló

La CNOG llamó a una respuesta binacional coordinada ante la confirmación de gusano barrenador del ganado en el sur de Texas e insistió en que la lucha contra esta plaga debe avanzar hacia la regionalización, la reapertura gradual de las exportaciones y el comercio formal supervisado, comenzando por el corredor Sonora-Arizona.

“La solución a este reto se construye de manera conjunta y corresponsable. Por ello, la CNOG trabaja de la mano con el USDA y su servicio APHIS, con la Secretaría de Agricultura, el SENASICA, así como con los ganaderos de Estados Unidos representados por la National Cattlemen’s Beef Association (NCBA)”, estableció

El sector ganadero del país recalcó que la cooperación entre gobiernos y entre productores es la vía más eficaz para contener y erradicar el gusano barrenador y para restablecer, de forma ordenada, el comercio que beneficia a los productores y a los precios de la carne para los consumidores de ambos países.