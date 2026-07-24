Bloquean 32 cuentas como resultado del Operativo Enjambre en Morelos

Omar García Harfuch (Presidencia de México)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como resultado del Operativo Enjambre en el estado de Morelos, se desarrollaron investigaciones que permitieron identificar una red de corrupción integrada por actores políticos, servidores públicos, particulares y empresas vinculadas con un operador regional de una organización delictiva que llevó al bloqueo de 32 cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Precisó que en la lista de personas bloqueadas se encontraban 22 personas físicas y 10 personas morales.

En el seguimiento de esta estrategia se realizó la detención de Irving N. y Agustín N., ambos expresidentes municipales, así como cuatro personas, tres de ellas con diferentes cargos de servicio público municipal. Recordó que la detención de Jesús N., presidente municipal de Cuautla, fue posible gracias a información del Centro Nacional de Inteligencia, ya que se pudo localizar al acusado que contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

De igual forma, fueron detenidos Antonio N., exalcalde de Ayala, y Roberto N., identificados como operador financiero y logístico, respectivamente, de un grupo criminal que opera en la entidad.

Estrategia de Seguridad en Morelos

El secretario compartió los resultados de mantener trabajos de coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.

Durante la presente administración, en el estado de Morelos se han detenido a más de dos mil 200 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilogramos de droga. Además, el Ejército y la Marina han desmantelado seis laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.

En seguimiento, en Cuernavaca, fue detenido Jonathan N., identificado como integrante de una organización criminal dedicada al trasiego de drogas en distintas entidades del país, quien contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada por delitos contra la salud.

En Cuautla, las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, desarrollan trabajos de investigación derivados de denuncias ciudadanas. Como parte de estas investigaciones, se ejecutó una orden de cateo donde fueron detenidos Gilberto Margarito N., Verónica N. y Eligio N., identificados como los principales responsables de extorsiones y cobro de piso contra comerciantes de la región. Posteriormente se cumplimentó una orden de aprehensión contra Diana Monserrate N. por este mismo delito y fueron detenidas cuatro personas más relacionadas con otro caso de extorsión en Jiutepec.

Destacó que las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con el Gobierno del Estado, han realizado reuniones con comerciantes, transportistas, representantes del sector salud, productores y organizaciones sociales para atender directamente sus necesidades y fortalecer los mecanismos de denuncia.

Como parte de este esfuerzo se conformó la Red de Protección contra la Extorsión que hoy integra a más de mil 100 establecimientos y puntos de venta, incluyendo los seis mercados públicos y la Central de Abastos de Cuautla, además de mantener recorridos permanentes diurnos y nocturnos en las 46 colonias del municipio para fortalecer la presencia institucional y prevenir la comisión de delitos.