Polémica por el Examen de la UNAM 2026: en TikTok decían cómo hacer trampa; aspirantes piden denunciar cuentas

Examen UNAM 2026 En grupos de Facebook, aspirantes al Examen UNAM 2026 se movilizan para reportar a los sospechosos de trampa ante las autoridades académicas. (Cuartoscuro)

En México, el Concurso de Selección para Licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) representa uno de los momentos más importantes en la vida académica de las y los jóvenes del país, sin embargo, su primera edición en línea estalló la polémica en la comunidad estudiantil, ya que surgieron señalamientos de presuntas trampas en la aplicación de la prueba que derivaron en una selección “carente de transparencia” e injusta para la mayor cantidad de aspirantes.

Con una manifestación en puerta convocada para exigir el regreso del examen presencial de la UNAM, los y las aspirantes inconformes con los resultados continúan movilizándose en redes sociales, como grupos de Facebook, donde invitan al público a denunciar a las personas sospechosas de trampa con las autoridades académicas correspondientes.

Al mismo tiempo, han reportado la existencia de cuentas de TikTok que difunden “guías” para hacer trampa en la prueba en línea, ofreciendo consejos para evitar ser detectados o detectadas por la Inteligencia Artificial.

Aspirantes a la UNAM buscan denunciar a quienes realizaron trampa en el Examen para Licenciatura 2026

Después de que los resultados del Examen UNAM 2026 fueran liberados el pasado viernes 17 de julio, usuarios y usuarias en redes sociales difundieron análisis estadísticos que muestran un resultado inusual en la distribución de aciertos de las carreras con mayor demanda —por ejemplo, Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial—, señalando el registro de puntajes muy por encima del promedio al generado en ediciones anteriores de la prueba.

Debido a ello, la comunidad estudiantil convocó a una manifestación pacífica con la exigencia principal de regresar a las pruebas presenciales del Concurso de Selección para licenciaturas y nivel medio superior de la UNAM.

Por su parte, la institución universitaria emitió un comunicado en el que informaron a la comunidad de aspirantes que, a partir de la publicación de los resultados, se atiende a las personas no seleccionadas que solicitan la revisión de su examen, así como a aquellas que enfrentaron la cancelación de su prueba.

“La UNAM dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión”, determinaron.

Grupos de aspirantes a la UNAM en Facebook Buscan denunciar a los sospechosos de trampa en el Examen UNAM 2026.

Sin embargo, la disconformidad de las y los aspirantes persiste, quienes han comenzado a movilizarse en grupos de Facebook para denunciar a las personas sospechosas de trampa en el Examen UNAM 2026, solicitando la revisión formal a través de un correo electrónico enviado a la institución académica.

En respuesta a este tipo de movimientos, padres y madres de familia, así como aspirentes que fueron seleccionados o seleccionadas, proponen una marcha “para defender el lugar” ganado a través del esfuerzo y los sacrificios económicos. De acuerdo con las personas que apoyan esta iniciativa, “muchos hicieron trampa, pero NO todos”.

Cuentas en TikTok difundieron métodos para “hacer trampa” en el Examen UNAM 2026

Por primera vez, la máxima casa de estudios en el país utilizó un método innovador para su Examen 2026, llevando la crucial prueba del formato físico al proceso en línea, reuniendo la cifra de 158 mil 712 estudiantes.

En este proceso de admisión, la UNAM informó que utilizó herramientas de monitoreo e Inteligencia Artificial para detectar posibles anomalías en las pruebas de sus aspirantes; este método les permitió reconocer irregularidades —y cancelar el examen— en más de tres mil casos. Al final del proceso, con los resultados ya revelados, un total del 133 mil 576 aspirantes quedaron fuera de la lista de seleccionados.

A pesar de que la cantidad de estudiantes rechazados por la UNAM no es novedosa, usuarios y usuarias en redes sociales expusieron la posibilidad de trampa, confirmando la existencia de cuentas de TikTok que compartieron métodos para “burlar” a la IA que la institución utilizó como herramienta de monitoreo.

Las grabaciones comenzaron a circular semanas antes de la aplicación del examen; en ellas, se ofrecieron métodos de trampa como:

Utilizar un audífono negro bajo el cabello largo.

Compartir pantalla mediante la aplicación Discord.

Ocultar un segundo teléfono celular en un punto ciego de la cámara.

No obstante, el método más popular una cámara web de 360 grados para mantener enfocado al aspirante, mientras otra persona respondía el examen fuera del campo de visión del sistema de vigilancia de la UNAM.

“Van a colocarla frente a ustedes y la girarán 180 grados para que enfoque al aspirante, y enfrente de la computadora se va a sentar la persona que va a hacer el examen por ustedes. Eso no lo puede detectar la IA”, declaró el usuario que instigó la trampa, asegurando que el Concurso de Selección para Licenciatura era similar a un trámite más.

Estas estrategias se viralizaron mediante la búsqueda de palabras clave como “trampa examen UNAM”. Sin embargo, no existe evidencia pública que demuestre que esos métodos hayan sido efectivos para burlar las herramientas de monitoreo de la universidad.