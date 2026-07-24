Caso Dafne: ¿quién es Danna Yanina ‘N’, joven detenida por su muerte y cuál es su status legal?

Caso Dafne Quintos | Danna Yanina “N” es enviada a prisión preventiva.

El esclarecimiento por el feminicidio de Dafne Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Tamaulipas, avanza con la detención de Danna Yanina “N”, quien ya fue presentada ante un juez y enviada a prisión preventiva.

La joven de 18 años se convirtió en la primera persona detenida dentro de la investigación por la muerte de la menor, ocurrida el pasado 16 de julio en Ciudad Madero, un caso que es investigado como feminicidio.

Esto se sabe de la Danna Yanina “N”

Aunque inicialmente fue señalada como instructora auxiliar durante el campamento de verano, su defensa sostiene que en realidad era estudiante del último semestre de preparatoria de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

De acuerdo con sus abogados, permanecía en las instalaciones por un acuerdo con la dirección del plantel mientras realizaba trámites para ingresar a la Licenciatura en Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por lo que niegan que desempeñara funciones de instructora.

La defensa también afirmó que Danna acudió voluntariamente al Ministerio Público para rendir su declaración sobre el caso y que, al concluir su comparecencia, agentes ministeriales le notificaron que existía una orden de aprehensión en su contra, por lo que fue detenida.

Prisión preventiva y audiencia pendiente para Danna

Durante una audiencia inicial que se extendió por más de 13 horas, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas formuló imputación en su contra y presentó los primeros datos de prueba sobre su presunta participación en el feminicidio.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, una jueza de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y ordenó su ingreso al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, donde permanecerá mientras continúa el proceso penal.

La continuación de la audiencia quedó programada para este 25 de julio, cuando la Fiscalía concluirá la presentación de pruebas y la defensa expondrá sus argumentos antes de que la autoridad judicial determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.

La defensa rechaza acusaciones

Los abogados de Danna Yanina “N” rechazaron la imputación y aseguraron que la joven también fue víctima de las circunstancias ocurridas dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Al finalizar la audiencia, afirmaron que cuentan con elementos para controvertir la teoría del caso presentada por la Fiscalía y buscarán demostrar su inocencia durante el desarrollo del proceso.

Hasta ahora, la Fiscalía de Tamaulipas no ha informado si existen otras órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. Cabe señalar que la prisión preventiva es una medida cautelar y no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de la imputada. Su situación jurídica se definirá una vez que concluya la audiencia de vinculación a proceso.