SICT e IMSS construirán mil Centros de Educación y Cuidado Infantil

SICT e IMSS

El Gobierno de México dio un paso clave en la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados con la firma de un convenio marco entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) durante la presente administración.

El acuerdo fue suscrito por el secretario de la SICT, Jesús Esteva Medina, y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, con el propósito de ampliar la infraestructura de atención a la primera infancia y facilitar la incorporación de más mujeres al mercado laboral.

Durante la firma, Esteva Medina destacó que la ampliación de facultades de la SICT permitirá a la dependencia participar en proyectos de infraestructura para la salud y el cuidado infantil, un ámbito que calificó como de gran relevancia social.

“Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad”, expresó el funcionario, al señalar que los nuevos centros serán construidos con altos estándares de calidad, funcionalidad e integración al entorno urbano, con una visión de largo plazo que trascienda la actual administración.

Por su parte, Zoé Robledo señaló que el proyecto forma parte de uno de los compromisos prioritarios del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados como una herramienta para impulsar la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres.

Los CECI brindarán atención a niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad, una etapa que suele representar uno de los principales desafíos para las madres que buscan incorporarse o permanecer en un empleo formal.

“El propósito último de este esfuerzo es facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Es un desafío monumental”, afirmó Robledo, quien subrayó que la construcción de mil centros en una sola administración requiere de una coordinación institucional sin precedentes.

El director del IMSS explicó que la firma del convenio fue posible gracias a las reformas recientes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las cuales permiten esta colaboración entre ambas instituciones. Asimismo, informó que ya se han realizado trabajos previos para identificar y asegurar terrenos, en coordinación con gobiernos estatales y municipales.

Finalmente, Robledo aseguró que el trabajo conjunto entre la SICT y el IMSS permitirá ampliar la infraestructura de cuidados en el país y ofrecer resultados concretos a las familias mexicanas, particularmente a las mujeres trabajadoras que requieren servicios de cuidado infantil para desarrollar sus actividades laborales.

Con esta alianza, el Gobierno de México busca acelerar la expansión de los servicios de atención a la primera infancia y fortalecer uno de los pilares centrales de su política social: el reconocimiento y la redistribución de las tareas de cuidado.