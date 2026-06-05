¿Cómo va la México-Cuernavaca Hoy?: Manifestantes de la CNTE cierran ambos sentidos este 5 de junio

CNTE bloquea la México-Cuernavaca Maestros y maestras mantienen protestas para visibilizar sus demandas; este viernes 5 de junio bloquean la México-Cuernavaca en ambos sentidos.

Profesores y profesoras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron la mañana de este viernes 5 de junio de 2026 hacia la carretera México-Cuernavaca, realizando bloqueos a la circulación en ambos sentidos para visibilizar sus demandas.

De acuerdo con información compartida por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) a través de su cuenta oficial en redes sociales, la México-Cuernavaca fue bloqueada desde la madrugada de este viernes por manifestantes de la CNTE, culminando en un cierre total de ambos sentidos a partir de las 7:00 horas de hoy.

México-Cuernavaca hoy 5 de junio: ¿qué está sucediendo en la carretera este viernes?

La salida y entrada a la Ciudad de México se complica en pleno inicio del fin de semana, ya que manifestantes de la CNTE mantienen su agenda de protestas rumbo al Mundial FIFA 2026, con el objetivo de presionar al gobierno y obtener soluciones satisfactorias a sus demandas.

Esta ocasión ha sido el turno de la México-Cuernavaca, principal vía de cuota que conecta a la capital con Morelos, cuyo bloqueo por parte de maestras y maestros se realizó en ambos sentidos y —hasta el momento— se reporta que permanece cerrada en ambos sentidos, a la altura de Plaza de Cobro Tlalpan.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones.



Consulta la ubicación aquí:https://t.co/4o7qnezHjw — CAPUFE (@CAPUFE) June 5, 2026

A través de redes sociales, CAPUFE anunció al público que la circulación fue bloqueada en los dos sentidos ante presencia de maestros y maestras de la CNTE, por lo que recomendó la toma de precauciones a las y los conductores que transitan la vía.

Debido a que el bloqueo comenzó alrededor de las 7:00 horas de este viernes, una enorme cantidad de automóviles quedaron varados, ocacionando severas afectaciones viales en el transcurso de las últimas dos horas.

CNTE bloquea la México-Cuernavaca hoy viernes 5 de junio: ¿cuáles son las alternativas viales?

Cerca de las 8:00 horas de este viernes 5 de junio, CAPUFE reportó en redes sociales que el bloqueo en ambos sentidos de la México-Cuernavaca persiste; como alternativa vial, ofreció las siguientes opciones:

Viaducto Elevado Tlalpan.

Carretera Libre Federal.

En caso de necesitar auxilio vial, puedes marcar al 074, o al número 008 de la Guardia Nacional Carreteras para más información respecto a la evolución del bloqueo en la México-Cuernavaca, así como de otras vialidades.