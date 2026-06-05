Monte de Piedad mantiene en suspenso la entrega de prendas: ¿Las venderán durante la huelga?

Prendas del Monte de Piedad Clientes han manifestado su preocupación por la posibilidad de que sus prendas sean vendidas durante la huelga.

La huelga que mantiene cerradas las sucursales del Nacional Monte de Piedad desde octubre de 2025 ha generado incertidumbre entre millones de clientes que tienen artículos empeñados. Una de las principales preocupaciones es si las prendas podrían perderse o ser vendidas mientras continúa el conflicto laboral. Sin embargo, la institución ha sostenido de manera reiterada que los bienes permanecen resguardados y que se han implementado medidas extraordinarias para evitar afectaciones a los usuarios.

¿El Monte de Piedad venderá prendas para solventar las pérdidas por la huelga?

De acuerdo con la información publicada por el propio Nacional Monte de Piedad en su portal “Prendas Seguras”, las fechas de comercialización de los artículos empeñados fueron extendidas debido a la suspensión de operaciones derivada de la huelga.

La institución señaló que los objetos cuyo plazo original vencía durante el periodo del conflicto no serían enviados a venta en las fechas inicialmente previstas, sino que recibirían nuevas fechas de comercialización. Además, diversos comunicados y reportes basados en información oficial indican que las prendas permanecen almacenadas en bóvedas y bodegas de resguardo mientras las sucursales continúan cerradas.

Aunque el Monte de Piedad ha afirmado que los artículos no están siendo comercializados durante la huelga, eso no significa que los clientes deban dejar de atender sus contratos. La institución mantiene vigentes los pagos de refrendos y abonos mediante canales digitales, por lo que los intereses continúan generándose conforme a las condiciones pactadas en cada préstamo.

Miembros de la institución han señalado que el principal riesgo para los usuarios no es la huelga en sí misma, sino dejar acumular adeudos o no dar seguimiento a las fechas actualizadas de sus contratos.

Asimismo, la institución ha puesto en marcha diversos beneficios temporales para reducir el impacto económico del conflicto, entre ellos la ampliación de plazos, refrendos adicionales, eliminación de algunas comisiones de resguardo y esquemas especiales para recuperar prendas una vez que concluya la huelga.

¿Qué deben hacer los clientes para evitar perder sus prendas en el Monte de Piedad?

La principal recomendación es revisar periódicamente el estado de las boletas de empeño mediante los canales oficiales habilitados por la institución. El Monte de Piedad mantiene operativas herramientas como Mi Monte Web, Mi Monte App, atención telefónica y canales digitales de servicio al cliente para consultar fechas actualizadas de vencimiento y comercialización.

También es recomendable continuar realizando refrendos o pagos cuando corresponda, conservar comprobantes de todas las operaciones efectuadas durante la huelga y verificar si el contrato se encuentra dentro de los programas extraordinarios de prórroga anunciados por la institución.

Los usuarios que ya liquidaron totalmente sus préstamos deben conservar sus comprobantes, ya que el Monte de Piedad ha indicado que las prendas permanecerán resguardadas sin costo adicional y podrán ser entregadas una vez que se reanuden las actividades normales.