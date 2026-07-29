La historia no contada de Territorium: la empresa que podría “truncar” los sueños de miles de aspirantes a la UNAM

La historia detrás de Territorium Esta empresa tecnológica fundada en 2012 en Nuevo León está en la mira tras posibles irregularidades en el examen de la UNAM. (Cuartoscuro y Siger)

Entrar a la universidad, sobre todo si se trata de una con gran prestigio y con más de un siglo de historia, alrededor de cinco siglos si se toma en cuenta a su predecesora directa, la Real y Pontificia Universidad de México de 1551, te cambia la vida, es lugar común pero no por ello menos cierto: no sólo por las relaciones sociales que se construyen dentro, romance, amistad o camaradería, algo de lo que tanto escribió Ernst Jünger en su experiencia en las trincheras alemanas en Francia, sino también por la potencialidad de modificar tus condiciones materiales.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue, durante todo el Siglo XX, en especial en los tiempos del Gran Milagro nacional, uno de los principales motores de movilidad social en el país. Algo se ha perdido de aquello, en efecto, pero algo prevalece de ese proyecto civilizatorio, pese a décadas de austericidio, estancamiento económico y neoliberalismo.

La decisión de la Máxima Casa de Estudios de realizar por primera vez su examen de admisión completamente en línea representó uno de los mayores cambios en la historia reciente de la institución, uno que, sin embargo, puede poner en riesgo el sueño de miles de jóvenes de salir adelante y mejorar sus condiciones de vida gracias a la principal institución académica del territorio nacional y quizá de toda Latinoamérica.

La Universidad justificó la medida por razones ambientales, ahorro de recursos y eficiencia operativa. Empero, tras las denuncias de aspirantes por presuntas anomalías en los resultados, el nombre de Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., la empresa responsable de la plataforma tecnológica, pasó de ser prácticamente desconocido, pese a sus múltiples contratos millonarios con instituciones públicas, a convertirse en el epicentro de una investigación universitaria que podría definir el futuro de miles de aspirantes provenientes de la capital, provenientes también de toda la república.

¿Quiénes son los dueños de Terrotorium Life, la empresa salpicada por la polémica de la UNAM?

La empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., señalada por ser la proveedora de la plataforma tecnológica utilizada para el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nació formalmente hace más de 14 años en Nuevo León, de acuerdo con documentos del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) consultados por CRÓNICA.

La compañía quedó constituida el 8 de marzo de 2012 mediante la escritura pública 21,829 y fue inscrita en el Registro Público de Comercio de Monterrey el 12 de marzo de ese mismo año bajo el Folio Mercantil Electrónico 131693, como una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I. de C.V.), con domicilio social en Guadalupe, Nuevo León y una duración indefinida.

Desde su origen, el objeto social de Territorium estuvo enfocado al desarrollo tecnológico. Los documentos establecen que la empresa fue creada para la compra, venta, importación, exportación y comercialización de software, equipos de cómputo y componentes electrónicos, además del desarrollo de programas computacionales, licenciamiento de software, consultoría tecnológica, soporte técnico y mantenimiento de sistemas informáticos.

Capital inicial y socios fundadores de Territorium

La escritura constitutiva revela que Territorium inició operaciones con un capital social mínimo de 100 mil pesos, distribuido entre tres accionistas.

Los principales socios fundadores fueron Gerardo de Jesús Sáenz González y Carlos Guillermo Elizondo Ancer, cada uno con una participación de 45 mil pesos, equivalente al 45 por ciento del capital social. El 10 por ciento restante quedó en manos de Indumaq, S.A. de C.V., con una aportación de 10 mil pesos.

Los mismos documentos muestran que Carlos Guillermo Elizondo Ancer fue designado presidente del Consejo de Administración, mientras que Gerardo de Jesús Sáenz González ocupó la Secretaría del órgano de gobierno corporativo. Alejandro Javier Arévalo Muñiz fue nombrado prosecretario y Ramiro García Cantú quedó como integrante del órgano de vigilancia.

Territorium La empresa tecnologica detrás del examen de admisión de la UNAM fue fundada hace 14 años en Nuevo León. (Siger)

Los primeros movimientos corporativos de Territorium

Apenas unos días después de su constitución, Territorium celebró una asamblea extraordinaria en la que formalizó diversos acuerdos relacionados con su estructura corporativa, entre ellos el cambio de domicilio social y nombramientos de apoderados generales.

En otro instrumento protocolizado el mismo mes, la empresa otorgó amplios poderes de representación legal y administración a Gerardo de Jesús Sáenz González, Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Alejandro Javier Arévalo Muñiz, quienes quedaron facultados para representar a la sociedad en actos de administración, pleitos, cobranzas y operaciones cambiarias.

Los representantes continúan más de una década después

Los documentos más recientes del Registro Público de Comercio muestran que, 11 años después de la constitución, los mismos fundadores continúan apareciendo como representantes de Territorium.

En septiembre de 2023, la empresa otorgó nuevos poderes notariales en los que nuevamente figuran Gerardo de Jesús Sáenz González y Carlos Guillermo Elizondo Ancer como representantes de la sociedad. Uno de los instrumentos concede facultades de administración en asuntos fiscales a Maricela Ramírez Rodríguez.

Ese mismo día también se otorgó otro poder general para actos de administración, pleitos y cobranzas, actos cambiarios y asuntos fiscales a un colaborador identificado como Kevin Monterrat, manteniendo como representantes legales a los mismos dos fundadores.

Durante la última década, Territorium evolucionó de una plataforma para instituciones educativas hacia un proveedor de servicios tecnológicos para universidades, organismos electorales y dependencias públicas.

Registros de CompraNet, Compras MX y plataformas de transparencia muestran contratos con instituciones como:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)

Universidad Digital del Estado de México

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)

Una investigación de El Universal documentó que la empresa ha acumulado más de 218 millones de pesos en contratos públicos, cifra que no necesariamente incluye el monto máximo previsto en el contrato vigente con la UNAM.

Territorium Esta es el acta constitutiva de la empresa encargada de la tecnología del examen de admisión de la UNAM. (Siger)

El contrato de más de 100 millones de pesos

Documentos obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) muestran que la UNAM contrató a Territorium Life para prestar el servicio de la plataforma de exámenes en línea para bachillerato, licenciatura y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

El contrato contempla un monto máximo de 101 millones 757 mil 810 pesos para atender entre 154 mil y 385 mil aspirantes durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2026.

Además de la plataforma tecnológica, la empresa debía proporcionar infraestructura informática, desarrollos especializados, monitoreo permanente, herramientas de inteligencia artificial y diversos mecanismos de seguridad destinados a preservar la integridad de la evaluación.

Entre los requisitos establecidos por la Universidad se encontraban más de una veintena de controles tecnológicos, entre ellos la validación continua de identidad del aspirante, supervisión mediante inteligencia artificial, detección de comportamientos considerados irregulares, bloqueo de pantallas externas, generación de evidencias y monitoreo en tiempo real.

Documentación sobre contratación de la UNAM a Territorium Life por software para aplicación de exámenes de admisión (PNT)

¿Por qué la UNAM cambió al examen en línea?

La Universidad explicó, en respuesta a solicitudes de información pública, que el cambio obedeció principalmente a criterios ambientales y operativos.

Según sus estimaciones, imprimir alrededor de 400 mil cuadernillos habría requerido aproximadamente 14 millones de hojas, equivalentes a 70 toneladas de papel y alrededor de mil 680 árboles.

También señaló que producir ese volumen de papel habría implicado consumir entre 160 y 320 millones de litros de agua, además del traslado de cientos de miles de aspirantes y trabajadores hacia las sedes de aplicación, con el consecuente impacto en emisiones de carbono, movilidad y consumo de combustibles.

La Comisión Técnica creada por la UNAM deberá determinar si existieron fallas técnicas, errores de operación o cualquier otro elemento que pudiera haber influido en el desarrollo del primer examen de admisión completamente en línea de la Universidad.

A través de un escrito firmado por su director, Carlos Guillermo Elizondo Ancer, y su subdirector, Gerardo de Jesús Sáenz González, la compañía aseguró que busca colaborar con la investigación, aportar información técnica y aclarar su papel en el proceso.

También sostuvo que su función se limitó a operar la plataforma y aplicar los protocolos tecnológicos y de seguridad definidos por la UNAM, mientras que el diseño de las pruebas y la seguridad académica correspondieron a la universidad.

La empresa afirmó que está dispuesta a responder cualquier cuestionamiento y pidió que la revisión incluya a todas las partes involucradas en el proceso.