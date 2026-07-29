Crece la desesperación entre clientes del Monte de Piedad: “Ya no van a abrir, es lo más seguro”, reclaman

Incertidumbre en el Monte de Piedad Tras 10 meses de huelga, crece la incertidumbre entre clientes de la institución. (Cuartoscuro e Instagram)

La incertidumbre entre miles de clientes del Nacional Monte de Piedad sigue aumentando conforme se prolonga la huelga que mantiene cerradas sus sucursales en todo el territorio nacional desde hace casi 10 meses.

En las publicaciones más recientes de la institución en Instagram se acumulan comentarios de usuarios que aseguran llevar meses sin poder recuperar sus prendas, cuestionan los pagos que han realizado durante el paro y exigen una fecha concreta para la reapertura de las oficinas.

Entre los mensajes publicados destacan reclamos como “Aún no entiendo por qué pagar si lo que quiero es mi prenda desde octubre del año pasado”, “Ya requiero mis cosas”, “Necesito una garantía que abrirán sus sucursales” y “No se vale, yo pagué todas mis prendas”. En varios casos, los clientes expresan preocupación por seguir cubriendo refrendos sin poder acudir físicamente a recuperar los objetos empeñados.

En respuesta a estos comentarios, el Nacional Monte de Piedad ha reiterado que las prendas permanecen resguardadas en las bóvedas de las sucursales y que no pueden entregarse debido a que el personal no tiene acceso a las instalaciones durante la huelga.

La institución también reconoce que no cuenta con una fecha definida para la reactivación del servicio presencial y pide a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales.

Una huelga que supera los nueve meses: ¿qué pasa en el Monte de Piedad?

El conflicto laboral comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad colocó las banderas de huelga tras desacuerdos relacionados con la revisión del contrato colectivo de trabajo. Desde entonces permanecen cerradas más de 300 sucursales en todo el país, afectando tanto a trabajadores como a millones de clientes que utilizan el servicio prendario.

Durante los últimos meses se han desarrollado mesas de negociación con la participación de autoridades laborales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó propuestas para intentar destrabar el conflicto, aunque hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo definitivo entre el Patronato y el sindicato.

Patronato y sindicato mantienen posturas distintas

El Nacional Monte de Piedad sostiene que ha presentado diversas propuestas para resolver el conflicto y afirma que mantiene abierta la vía del diálogo. En comunicados oficiales también ha señalado que las prendas continúan protegidas y que existen mecanismos extraordinarios para evitar afectaciones a los contratos de los clientes.

Por su parte, el sindicato ha señalado que la huelga continúa debido a diferencias relacionadas con el contrato colectivo de trabajo y ha insistido en que las negociaciones aún no permiten restablecer las operaciones de la institución.

La incertidumbre del Monte de Piedad se refleja en redes sociales

En tanto las negociaciones siguen sin una resolución definitiva, las redes sociales del Nacional Monte de Piedad se han convertido en un espacio, por no decir hervidero, en el cual los clientes manifiestan su preocupación por la falta de información sobre la reapertura de sucursales y la recuperación de sus bienes.

En prácticamente cada publicación reciente de la institución aparecen preguntas sobre cuándo podrán retirar sus prendas, si deberán seguir realizando pagos y cuál será el desenlace del conflicto laboral.

Las respuestas institucionales mantienen el mismo mensaje: las prendas permanecen resguardadas, no existe una fecha oficial para reanudar operaciones y cualquier actualización será comunicada a través de los canales oficiales del Nacional Monte de Piedad.