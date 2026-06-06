Este viernes sostuvimos una jornada intensa de diálogo con el magisterio: Mario Delgado

“Seguimos @SEGOB_mx @SEP_mx e @ISSSTE_mx en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos. En el gobierno democrático @GobiernoMX de nuestra presidenta @Claudiashein las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre tendrán una respuesta responsable”, informó este viernes por lan oche Mario Delgado, titular de Educación Pública en sus redes sociales.

Fue de esta manera como el secretario de Educación Pública, anunció que la SEP junto a la Secretaría de Gobernación, habrían llevado a cabo una jornada intensa de diálogo con con miembros del magisterio.

ta jornada de trabajo fue parte de las sesiones efectuadas durante la semana con diversas secciones sindicales, en las que también ha participado el ISSSTE.