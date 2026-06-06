“Ferias de Paz” acercan servicios de salud, educación y cultura en cuatro estados

"Ferias de Paz" en cuatro estados

La Secretaría de gobernación informó que durante esta semana llevaron a cabo “Ferias de Paz” en los municipios de Iguala y Chilpancingo, Guerrero; Tlaquepaque, Jalisco, y Escobedo, Nuevo León, con el objetivo de acercar programas y servicios gubernamentales a la población.

A través de redes sociales, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, puntualizó que estas jornadas se llevaron a cabo en coordinación con dependencias del gobierno federal y autoridades locales para fortalecer el acceso de la ciudadanía a derechos fundamentales.

La titular de la Segob indicó que habitantes de las comunidades pudieron recibir atención e información relacionada con educación, salud, empleo, deporte y cultura, además de participar en diversas dinámicas y talleres organizados por instituciones públicas.

Las “Ferias de Paz” forman parte de las acciones impulsadas por el gobierno federal para atender las causas que generan violencia y desigualdad social, mediante una estrategia de proximidad que busca fortalecer el tejido comunitario y ampliar las oportunidades de desarrollo para niñas, niños, jóvenes y familias.

Rodríguez Velázquez reiteró que que estas acciones contribuyen a garantizar el acceso de la población a servicios públicos y programas sociales, al tiempo que fomentan la participación ciudadana y la colaboración entre los distintos niveles de gobierno.

La Crónica de Hoy 2026