Integran 58 elementos a la Unidad Nacional de Operaciones de la SSPC

Curso El curso comprendió distintas fases de preparación, entre ellas operaciones urbanas, aeromóviles y tácticas rurales. (SSPC)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la primera generación del Curso de Técnicas y Tácticas de Operaciones Especiales, en Teotihuacán, Estado de México.

Esto, en relación a las acciones para fortalecer la profesionalización y el desarrollo de capacidades operativas.

Un total de 58 elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), entre ellos una mujer que obtuvo mención honorífica por su sobresaliente resistencia física y mental, concluyeron satisfactoriamente este proceso de formación especializada, desarrollado a lo largo de 12 semanas y 740 horas de entrenamiento.

El curso comprendió distintas fases de preparación, entre ellas operaciones urbanas, aeromóviles y tácticas rurales. Asimismo, los participantes recibieron capacitación en uso de la fuerza, medicina táctica de combate, armamento y tiro, explosivos, planeación cartográfica y navegación terrestre.

Las cinco estrellas que integran el escudo de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) representan los valores que distinguen a sus integrantes: servicio, disciplina, sacrificio, lealtad y profesionalismo.

Los elementos graduados portan ahora la boina negra que representa honor, sacrificio, perseverancia y vocación de servicio. Su incorporación fortalece las capacidades operativas de la SSPC para atender misiones de alta exigencia en favor de la seguridad de la población.

El 1 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para la creación de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas, adscrita a la SSPC, integrada por agentes especializados responsables de planear, dirigir y ejecutar investigaciones, así como acciones para la persecución de delitos, con base en inteligencia, análisis e información estratégica.

Entre las atribuciones de la UNO se encuentran la planeación y ejecución de acciones de inteligencia, investigación y estrategias táctico-operativas para la identificación y captura de generadores de violencia; la atención de incidentes que representen riesgos para la población; así como la implementación de mecanismos de protección para servidores públicos en situación de riesgo.