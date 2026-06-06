Supervisan modernización de carreteras en Guerrero

SICT supervisa modernización de infraestructura de carreteras en Guerrero

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que continúa con los trabajos de modernización de infraestructura carretera en Guerrero, particularmente en dos ejes prioritarios que buscan fortalecer la conectividad y el desarrollo económico de la entidad.

El titular de la SICT, Juan Carlos Fuentes Orrala, realizó una visita de supervisión junto con personal del centro SICT Guerrero para verificar el avance de los trabajos.

Fuentes Orrala explicó que entre las obras en proceso destacan la carretera Cuautla-Tlapa, en el tramo Chilixtlahuaca-Alacatlatzala, así como el corredor Zihuatanejo-Salina Cruz, considerados proyectos estratégicos para mejorar la movilidad de personas y mercancías en la región.

La dependencia federal comunicó que la modernización de la infraestructura permitirán agilizar los tiempos de traslado, incrementar la seguridad vial y fortalecer la integración regional, además de impulsar la actividad económica en las comunidades beneficiadas.

Durante el recorrido, las autoridades federales constataron las labores que se desarrollan en distintos frentes de obra, donde maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores ejecutan trabajos de acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura carretera.

Fuentes Orrala reiteró que la modernización de estas vías forma parte de los esfuerzos para fortalecer la conectividad en el estado de Guerrero y contribuir al desarrollo de las zonas que históricamente han enfrentado rezagos en materia de transporte y comunicaciones.

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