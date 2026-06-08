¡Alerta en Guerrero y Oaxaca! Avanza tormenta Boris y se forma depresión tropical Tres-E

La tormenta tropical Boris provocará lluvias de intensas a fuertes en varios estados del centro, sur y occidente del país (Especial)

Tormenta tropical — La tormenta tropical Boris, que se formó este lunes en el Pacífico mexicano, sigue avanzando hacia las costas de Guerrero y provocará lluvias de fuertes a torrenciales en el centro, sur y occidente del país, mientras que la depresión tropical Tres-E se desarrolló cerca de Chiapas, lo que también provocará lluvias intensas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que instó a la población estar alertas ante las indicaciones de las autoridades. Boris pegará con fuerza en las primeras horas de este martes.

El SMN reportó que Boris se localizó a 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, en Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 4 km/h.

Se prevé que en las próximas horas continúe acercándose a las costas guerrerenses y se espera que en el transcurso del día deje lluvias de intensas a torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. El pronóstico subraya que la mayor intensidad de Boris golpeará en las primeras horas del martes.

El pronóstico a 24 horas prevé lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en Guerrero (oeste y costa) y Oaxaca (oeste), muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en Jalisco (este y sur) Colima y Michoacán (sureste, costa y suroeste).

El organismo también prevé lluvias intensas en Colima, el este y sur de Jalisco y el centro, costa y sureste de Michoacán; muy fuertes en el oeste y suroeste del Estado de México, y fuertes en Morelos y la Ciudad de México.

DEPRESIÓN TROPICAL

Por otra parte y en paralelo, la depresión tropical Tres-E se formó a 680 kilómetros al sureste de la frontera de Chiapas, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 y avance al norte a 11 kilómetros por hora.

Por ahora no genera efectos en México ni amerita zona de vigilancia, aunque el SMN prevé que se fortalezca a tormenta tropical este martes y se acerque el viernes a 125 kilómetros al este-noreste de Boca de Pijijiapan, Chiapas, como remanente postropical.

Frente a este panorama con Boris y la depresión tropical, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que activó su Plan DN-III-E con más de 33,500 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y de la guardia Nacional, para apoyar a la población que pudiera resultar afectada por estos fenómenos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

COORDINACIÓN

En tanto, la Secretaría de Marina (Semar) puso en marcha el Plan Marina en su Fase de Prevención en Colima, Guerrero y Oaxaca, para fortalecer las acciones de preparación y respuesta para salvaguardar la vida de la población, ante las lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado previstos para las próximas horas.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) movilizó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) al municipio de Punta Maldonado, Guerrero, para evaluar con las autoridades locales y municipales, las condiciones de vialidades, cauces de ríos y zonas consideradas de atención prioritaria.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también reportó que dispuso 967 trabajadores electricistas, 177 grúas y 404 vehículos, ubicados en puntos estratégicos de la costa del Pacífico, para actuar en el restablecimiento de la electricidad a los hogares que se vean afectados.

En este contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicó la suspensión de clases para este lunes en las regiones de la Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña.

La Crónica de Hoy 2026