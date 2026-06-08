Repunta corrupción en los últimos 2 años; costo para los ciudadanos de casi 25 mmdp: INEGI

Los costos económicos de la corrupción en México, alcanzaron su nivel más alto en una década.

Lejos quedó la promesa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar la corrupción de “arriba para abajo”, pues ese cáncer repunto en los últimos años donde a través de sobornos o “mordidas”, esta situación ha generado un costo total para los ciudadanos de casi 25 mil millones de pesos, según el INEGI.

En total, 6.9 millones de personas que interactuaron con el sector público fueron víctimas de algún acto de corrupción, principalmente a través de sobornos o “mordidas” por parte de las autoridades o funcionarios públicos.

Los costos económicos de la corrupción en México, alcanzaron su nivel más alto en una década, y la percepción y prevalencia de actos corruptos en trámites repuntó e incluso se mantiene elevada, según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El IMCO analizó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 para dimensionar el impacto de este cáncer en la competitividad del país y descubrió que “el costo de la corrupción llegó a su nivel más alto en diez años”.

En 2025, el costo promedio de corrupción por ciudadano alcanzó $5,432 pesos, un aumento de 15% respecto a 2023 y el nivel más alto en diez años.

Pero eso no es todo, pues la tendencia y percepción a la baja que registró la corrupción hace unos años, no solo se revirtió sino que aumentó en los últimos dos años, del 2023 al 2025, es decir, en el último tramo del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Para 2025, cuatro de cada cinco mexicanos consideraron que la corrupción es un fenómeno frecuente o muy frecuente en su entidad.

Pero, la percepción subió de 83% a 84% entre 2023 y 2025, revirtiendo la tendencia a la baja observada desde 2017.

Michoacán, Baja California y la Ciudad de México son las entidades con mayor percepción (89%), mientras que Querétaro registra el nivel más bajo (67%).

La prevalencia de corrupción repunta

La tasa de prevalencia alcanzó 15,642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Del total de ciudadanos que realizaron pagos, trámites o servicios, 16% fue víctima de algún acto de corrupción. Entre 2023 y 2025, Hidalgo y el Estado de México registraron los mayores aumentos en prevalencia, mientras que Chihuahua y Colima presentaron las mayores reducciones.

Por ello, el IMCO planteó estrategias regulatorias vinculadas a los Polos de Desarrollo Económico, con el objetivo de implementar esquemas regulatorios diferenciados que simplifiquen y agilicen los trámites para la apertura y operación de empresas.

Asimismo impulso de capacidades digitales en los gobiernos estatales y municipales, con el fin de fomentar que la ciudadanía realice trámites, pagos, solicitud de servicios y resuelva dudas a través de aplicaciones y plataformas digitales que disminuyan el tiempo, las cargas administrativas y el riesgo de corrupción.

Asegurar la integridad de las instituciones públicas y favorecer una mejor interacción entre el Estado y la ciudadanía son condiciones indispensables para incrementar la inversión y detonar el crecimiento económico de México.