Durante 2026 Fonacot ha otorgado más de 1 millón de créditos a trabajadoras y trabajadores

Fonacot

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) informa que en lo que va del año 2026 ha entregado más de 1 millón de créditos, por un monto mayor a 29 mil 600 millones de pesos.

Estos financiamientos reflejan la solidez financiera de la institución y la confianza que miles de personas trabajadoras han depositado en sus servicios.

Cabe recordar que actualmente Fonacot ofrece tres tipos de productos:

Crédito Damnificados: Diseñado para las y los trabajadores que viven en zonas con declaratorias de emergencia y/o desastre.

Crédito en Efectivo: Otorgado a personas trabajadoras formales, el cual tiene una tasa de interés que va del 12.53 al 17.23 por ciento, lo que permite a las y los beneficiados obtener un costo por debajo de otras ofertas en el mercado.

Crédito Mujer Efectivo: Busca fomentar la inclusión financiera de las trabajadoras y contribuir a su impulso económico y el de sus familias, ofrece una tasa de interés desde el 8.9%.

Con estos resultados, Fonacot reitera su vocación de servicio en favor de quienes más lo necesitan, acercando a este sector servicios financieros de calidad y un costo que no vulnera sus finanzas personales, con el principal objetivo de asegurar que las y los trabajadores que cumplan con los requisitos tengan acceso al Crédito Fonacot.