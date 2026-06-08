¿Cómo va la caseta México-Cuernavaca hoy 8 de junio? Reportan presencia policial por llegada de autobuses de Ayotzinapa

Caseta México-Cuernavaca Reportan presencia policial por llegada de autobuses de Ayotzinapa (Cuartoscuro)

Durante la hora matutina hoy 8 de junio, hubo lo que parece ser un bloqueo por parte de un grupo de zorros o policías que detuvieron un convoy de al menos 16 autobuses; uno de ellos, con el parabrisas en la parte superior, lleva por escrito en blanco Ayotzinapa, para el acceso a la CDMX en la caseta Tlalpan en la carretera México-Cuernavaca.

Grupo Zorros frena en la caseta de Tlalpan a convoy con normalistas de Ayotzinapa

Elementos del Grupo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pusieron en marcha el operativo de contención en la caseta de Tlalpan para detener un convoy de al menos 16 autobuses en los que viajan estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La acción policial bloqueó el paso de las unidades sobre la autopista México-Cuernavaca, impidiendo su avance hacia el centro de la CDMX.

Los normalistas ingresaron a la zona metropolitana con el objetivo explícito de avanzar hacia el Zócalo capitalino.

Su intención es sumarse al campamento y a las jornadas de protesta que mantiene activas la CNTE en el primer cuadro de la Ciudad de México.

El punto de encuentro: colectivos avanzan hacia el Antimonumento de Paseo de la Reforma

Elementos policíacos encapsularon los autobuses en los que viajaban los manifestantes sobre la calzada de Tlalpan, luego de que el contingente ingresara por la autopista México-Cuernavaca y se negara a las revisiones preventivas de las autoridades capitalinas.

El punto central de la concentración está programado en el Antimonumento Ayotzinapa +43, ubicado en la intersección de Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, en la colonia Juárez.

En este sitio, las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos ofrecerán una conferencia de prensa para emitir su postura sobre los últimos avances en las líneas de investigación gubernamentales, en el marco de la Jornada Intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Situación actual de la caseta México-Cuernavaca

Hasta el momento, el reporte oficial indica que la situación se mantiene sin enfrentamientos violentos ni personas lesionadas.

No obstante, el despliegue de las fuerzas del orden y la permanencia de los autobuses estudiantiles mantienen un escenario de alta tensión en el punto de cobro.

Mientras representantes de ambas partes sostienen negociaciones en el sitio para determinar las condiciones bajo las cuales se permitirá el acceso a la ciudad.