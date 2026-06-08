Profeco reporta cumplimiento de 73.1% de gasolineras con precio debajo $27.00 por litro de diésel

Profeco

Como resultado del monitoreo al precio de diésel que lleva a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se detectó que el porcentaje de cumplimiento de gasolineras que lo venden en $27.00 pesos por litro o menos, se incrementó de 69.3% a 73.1%, informó Iván Escalante Ruiz, director de la institución.

Dentro de su participación en la conferencia Mañanera del Pueblo, añadió que el precio promedio nacional del litro de este combustible sigue a la baja, al pasar de $27.25 pesos, precio del 31 de mayo, a $27.20 el 7 de junio.

“Continuamos con las mesas de diálogo con el sector gasolinero para poder llegar a la meta de $27.00 pesos por litro de diésel y que cada día se sumen más estaciones con este precio”, señaló.

El titular informó que del 1 al 7 de junio el precio más justo se encontró de $26.90 pesos por litro, en Servicio Miño, de grupo Pemex, en Toluca, Estado de México. Servicios Auxiliares de Sinaloa, de Su Gaso, en Culiacán, Sinaloa, registró el precio más caro de $28.59 pesos.

Finabien, 10 meses a la cabeza

Respecto al envío de Dinero, el procurador refirió que por décimo mes consecutivo, Financiera para el Bienestar (Finabien) se colocó como la remesadora que más pesos entregó por los dólares enviados de Estados Unidos a México.

Explicó que por un envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio en envíos vía transferencia pago $7,031.05 pesos, mientras que Ria Money Transfer fue la que pagó menos ($6,692.79 pesos).

Precio del jitomate a la baja

El funcionario destacó que el pasado 3 de junio se firmó el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, encabezado por la Jefa del Ejecutivo.

Después de realizar un comparativo de precios con cobertura nacional, se constató que su precio promedio por kilo va a la baja. A lo largo de tres semanas, su precio promedio disminuyó casi 10 pesos, pasando de $57.22 a $47.68 y actualmente oscila entre $30.31 y $50.71.

También presentó un monitoreo del kilo de manzana, cuyo precio promedio es $42.60 pesos, el mínimo es de $36.72 y el máximo de $46.34 pesos.

Canasta Pacic, por debajo de $910.00

Respecto al monitoreo de precios de la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), Escalante Ruiz recordó que el precio pactado de los productos que integran esta canasta no debe exceder $910.00 pesos.

Del 25 al 29 de mayo el precio más bajo que se encontró fue de $777.40 pesos, en Chedraui Campeche y el más caro, de $942.10 pesos, en Ley Praderas, en Saltillo, Coahuila.

Resaltó que en la revisión de precios realizada en tres ciudades, en todas, el más caro estuvo por debajo del precio meta acordado. En alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, el precio más bajo fue de $836.10 en Mega Soriana Coapa y el más caro lo tuvo Bodega Aurrera Villa Coapa, de $861.80.

Para finalizar, presentó la Revista del Consumidor del mes de junio, en la cual se pueden leer artículos relacionados con el festejo del Día del Padre, así como el estudio de calidad aplicado a papas y frituras de maíz y trigo.