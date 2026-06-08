No puede abrogarse la Ley 2007 del ISSSTE: Martí Batres

Martí Batres Guadarrama

En medio de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, aclaro que no es posible cumplir con una de las demandas principales de la CNTE: la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007. Las y los maestros sostienen el argumento de que dicha reforma modificó de manera profunda el sistema pensionario de los trabajadores afiliados al instituto.

Batres Guadarrama explicó que las condiciones actuales no hacen que sea posible revertir por completo el esquema, ya que los recursos acumulados en las cuentas individuales pertenecen legalmente a cada trabajador y el Estado no puede disponer de ellos para reconstruir un modelo anterior. Ante esto, que planteó una alternativa que busca ampliar la participación del Estado dentro del sistema pensionario.

De acuerdo con el funcionario, por otro lado, para regresar al antiguo sistema se necesitaría recurrir a una inversión muy grande que por el momento resulta difícil de asumir.

“El Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir un nuevo esquema solidario”.

Antes de la modificación de la reforma que aprobó el expresidente Felipe Calderón, el sistema funcionaba bajo un esquema solidario intergeneracional, añadió Martí. Esto debido a que las aportaciones de los trabajadores activos contribuían al pago de las pensiones de quienes ya estaban retirados. La reforma del 2007 cambio ese modelo por cuentas individuales administradas por medio instituciones que se especializan en el ahorro para el retiro. Ante esto, cada trabajador comenzó a acumular recursos en una cuenta propia con la que poder financiar su futura pensión.

La propuesta que plantea el director del ISSSTE, a razón de la imposibilidad de regresar al esquema anterior, consiste en la creación de una aseguradora pública para que los trabajadores cuenten con una opción estatal con la que administrar el pago de sus pensiones cuando se jubilen.

Hoy en día, quienes concluyen su etapa laboral no pueden elegir gestionar el cobro de su retiro con una institución pública por el simple hecho de que no existe ninguna.

“Lo que planteamos es que pueda haber una aseguradora pública para que el trabajador pueda elegir Afore pública y aseguradora pública”. De esta manera, la iniciativa tiene el fin de ampliar las opciones disponibles y reducir la dependencia de empresas privadas dentro del proceso de retiro.