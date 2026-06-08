Caos en la México-Cuernavaca: operativo de seguridad revisa autobuses de normalistas y decomisan 59 explosivos caseros

Operativo en la México - Cuernavaca Al menos 16 autobuses con normalistas de Ayotzinapa fueron inspeccionados y autoridades capitalinas reportaron el aseguramiento de decenas de artefactos explosivos de fabricación casera.

La entrada sur de la Ciudad de México quedó prácticamente colapsada este domingo luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instalaran un filtro de revisión en la caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, donde fueron detenidos al menos 16 autobuses en los que viajaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Durante las inspecciones, las autoridades informaron el decomiso de 59 artefactos explosivos de fabricación casera.

El despliegue policiaco generó largas filas de vehículos y dejó varados a cerca de mil pasajeros que viajaban en los camiones sometidos a revisión.

De acuerdo con la SSC, el operativo forma parte de las acciones de vigilancia que se realizan de manera aleatoria en distintos accesos carreteros a la capital del país, con el objetivo de evitar el ingreso de objetos que puedan representar un riesgo para habitantes y visitantes.

Las revisiones se desarrollaron en coordinación con instancias del Gobierno de México, autoridades capitalinas y con el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos. La dependencia aseguró que se mantuvo el diálogo permanente para que tanto los procedimientos de seguridad como las expresiones de protesta transcurrieran de forma pacífica y sin afectar a terceros.

Tras la inspección a las unidades, personal especializado del agrupamiento Zorros aseguró 59 artefactos explosivos elaborados de manera casera, los cuales quedaron bajo resguardo para su manejo y análisis correspondiente.

Desde las primeras horas del día, policías capitalinos mantuvieron presencia en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca, particularmente en la caseta de cobro de Tlalpan. La movilización derivó en momentos de tensión y confrontaciones verbales entre algunos pasajeros y los uniformados.

Reportes extraoficiales señalaron que los normalistas pretendían ingresar a la Ciudad de México para sumarse a las movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sin embargo, las autoridades no confirmaron oficialmente el motivo del traslado de los estudiantes.

Diversas versiones apuntaron a que los autobuses provenientes de Guerrero fueron encapsulados temporalmente mientras concluían las revisiones. La SSC reiteró que el propósito del operativo fue exclusivamente preventivo y enfocado en garantizar la seguridad en la capital.

El dispositivo provocó afectaciones viales importantes en uno de los accesos más transitados hacia la Ciudad de México, mientras continuaban las labores de inspección y el retiro paulatino de las unidades revisadas.

Caos en la México-Cuernavaca: operativo de seguridad en autopista detiene camiones de normalistas

Agentes de la secretaría de Seguridad Ciudadana realizan acciones que provocaron largas filas y afectaciones viales en uno de los principales accesos a la capital por

La entrada a la Ciudad de México por la caseta de Tlalpan quedó prácticamente paralizada este lunes debido a un operativo de seguridad en el que policías capitalinos revisaron al menos 16 autobuses en los que viajaban estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La movilización generó filas kilométricas y dejó varados a alrededor de mil pasajeros.

Desde temprana hora, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instalaron filtros de inspección en la autopista México-Cuernavaca como parte de un dispositivo que, según la dependencia, se realiza de manera aleatoria en distintos accesos carreteros a la capital del país.

De acuerdo con la versión oficial, el objetivo es verificar que quienes ingresan a la Ciudad de México no transporten objetos que puedan ser utilizados para agredir o poner en riesgo a habitantes y visitantes. Las revisiones se llevan a cabo en coordinación con autoridades del Gobierno federal y del Gobierno capitalino, además de contar con el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos.

Sin embargo, reportes difundidos en la zona señalan que las unidades detenidas transportaban a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes presuntamente buscaban ingresar a la capital para sumarse a las protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La presencia policial en ambos sentidos de la autopista provocó momentos de tensión. Testigos señalaron que los autobuses fueron encapsulados mientras se realizaban las inspecciones, situación que derivó en reclamos y confrontaciones verbales entre los pasajeros y los elementos de seguridad.

De manera extraoficial, también se informó que las autoridades permanecían atentas ante la posible llegada de más contingentes vinculados tanto al movimiento de Ayotzinapa como a las movilizaciones magisteriales que se desarrollan en la Ciudad de México.

La SSC reiteró que mantiene el diálogo con los grupos involucrados para que tanto las revisiones como las expresiones públicas y manifestaciones se desarrollen de forma pacífica y sin afectar a terceros.

Mientras tanto, automovilistas y usuarios del transporte quedaron atrapados durante horas en uno de los accesos más transitados de la capital, en medio de un operativo que elevó la tensión política y complicó la movilidad en la autopista México-Cuernavaca.