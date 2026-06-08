‘Sean un ejemplo’: Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; entrega el lábaro patrio a Ochoa

Sheinbaum y El Tri La presidenta de México abanderó a la Selección Nacional de cara al Mundial 2026. (Especial)

De manera histórica, la presidenta Claudia Sheinbaum abanderó este lunes a la Selección Mexicana que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el acto celebrado en la capital del país, la mandataria entregó la bandera mexicana al portero Guillermo Ochoa, que participará en su sexta Copa del Mundo, y llamó a los jugadores a representar con orgullo al país en la máxima justa del futbol mundial.

“Por el bien del pueblo y por el bien de la nación, que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos”, expresó Sheinbaum durante la ceremonia oficial, en la cual estuvieron también representantes de la Federación Mexicana de Futbol, así como el cuerpo técnico comandado por Javier Aguirre.

Como parte del protocolo cívico-militar, los integrantes de la Selección Mexicana realizaron la protesta de lealtad al lábaro patrio ante la presidenta de la República.

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio”, señaló Sheinbaum al entregar la enseña nacional.

Posteriormente, los futbolistas respondieron con la protesta correspondiente, comprometiéndose a honrar y defender los valores que representa la bandera mexicana dentro y fuera de las canchas.

Sheinbaum desea éxito a la Selección Mexicana: “sean ejemplo para millones de mexicanas y mexicanos”

Durante su mensaje, la presidenta destacó el papel que tiene el deporte como motor de inspiración para la sociedad mexicana y confió en que el equipo nacional representará dignamente al país durante el Mundial 2026.

“La patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con su protesta, por el bien del pueblo y por el bien de la nación, que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños”, afirmó.

Sheinbaum, finalmente, deseó éxito al combinado tricolor de cara a la justa mundialista.

“Les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Que viva la Selección!”, concluyó la titular del Ejecutivo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hecho sin precedentes al ser organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Además, México se convertirá en el primer país en albergar tres ediciones de una Copa del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986.