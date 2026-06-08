SEP presume avance salarial y de pensiones para el magisterio mientras la CNTE mantiene su huelga nacional

Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo

Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con su huelga nacional para exigir mejoras en salarios, pensiones y condiciones laborales, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, defendió las acciones emprendidas por los gobiernos de la Cuarta Transformación en favor del magisterio y sostuvo que hoy las maestras y los maestros cuentan con más derechos y mejores condiciones que en años anteriores.

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la SEP aseguró que una de las principales demandas históricas del gremio comenzó a atenderse desde la eliminación de la reforma educativa de 2013 y el fin de las evaluaciones que calificó como punitivas.

Delgado afirmó que el salario promedio de los docentes pasó de 11 mil 952 pesos en 2018 a 17 mil 635 pesos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y que, con los incrementos aplicados en 2025 y 2026, alcanzará los 20 mil 351 pesos mensuales.

De acuerdo con el funcionario, esta cifra representa casi el triple del ingreso promedio que percibían los maestros al concluir el gobierno de Vicente Fox.

Otro de los puntos que destacó fue la basificación del personal educativo, indicó que entre 2018 y 2026 más de un millón 200 mil maestras y maestros obtuvieron certeza laboral mediante procesos que les permitieron regularizar su situación dentro del Sistema Educativo Nacional.

Reforma del 2007

Respecto a uno de los temas más sensibles para la CNTE, el sistema de pensiones, Delgado recordó que la reforma de 2007 sustituyó el esquema solidario por cuentas individuales, reduciendo significativamente el monto de las jubilaciones. Señaló que las reformas impulsadas posteriormente buscaron corregir ese escenario.

Explicó que la reducción de más del 50 por ciento en las comisiones de las Afores permitió que más de 175 mil millones de pesos permanezcan en beneficio de los trabajadores entre 2022 y 2030.

Además, aseguró que el Fondo de Pensiones para el Bienestar permite complementar los ingresos de los jubilados. Como ejemplo, mencionó que un trabajador que antes habría recibido una pensión de 4 mil 320 pesos pese a ganar 16 mil pesos mensuales, ahora puede jubilarse con una cantidad equivalente a su último salario gracias a ese apoyo adicional.

En cuanto a la edad de retiro, Delgado destacó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de detener el aumento progresivo previsto en la Ley del ISSSTE. Con ello, dijo, se aplicará una reducción gradual para que en 2034 las mujeres puedan jubilarse a partir de los 53 años y los hombres desde los 55.

El funcionario también resaltó cambios en la movilidad del personal docente. Señaló que, mediante nuevas reglas basadas principalmente en la antigüedad, unos 75 mil maestros lograron acercarse a sus lugares de origen o reunirse con sus familias mediante cambios de centro de trabajo realizados sin inconformidades.

Otro compromiso que recordó fue la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales exigencias del magisterio inconforme. Según explicó, el objetivo es construir un nuevo modelo que garantice transparencia, evite prácticas de favoritismo y corrupción, y sea enriquecido con la participación directa de las y los docentes.

Reuniones con la CNTE

En medio del conflicto que mantiene la CNTE, Mario Delgado informó que la SEP ha realizado más de 51 reuniones con integrantes de la Coordinadora y otros sectores del magisterio para atender sus planteamientos. Añadió que las mesas tripartitas continuarán con la participación de autoridades federales, gobiernos estatales y representantes sindicales.

Finalmente, destacó el caso de Oaxaca, uno de los bastiones de la CNTE, entidad que recibió apoyos educativos por más de 23 mil 675 millones de pesos, incluidos 800 millones autorizados para atender incidencias del personal docente y administrativo durante el ciclo escolar 2025-2026.

Aunque el Gobierno federal sostiene que ha cumplido con avances históricos para el magisterio, la huelga nacional de la CNTE refleja que parte del sector educativo considera que aún existen demandas pendientes que requieren una solución de fondo mediante el diálogo.