CNTE no continuará diálogo con Segob y anuncia que seguirán las protestas durante el mundial

CNTE (Archivo/Cuartoscuro)

La CNTE decidió no retomar, por ahora, la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob), dejando claro que la huelga nacional continuará a falta de acuerdos con Segob se suma el distanciamiento con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), luego de que el magisterio consideró insuficiente la propuesta presentada por las autoridades sobre el tema de pensiones.

A tres días del arranque del Mundial de Futbol de la FIFA, los maestros disidentes advirtieron que intensificarán sus acciones de protesta para exigir una respuesta de fondo a sus demandas laborales y de seguridad social.

La última reunión entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y representantes del Gobierno federal se realizó el jueves pasado; en ese encuentro, funcionarios detallaron una propuesta relacionada con el sistema de pensiones; sin embargo, los dirigentes magisteriales señalaron que el planteamiento no resuelve el origen del conflicto.

Además, rechazaron el llamado de Gobernación para levantar el plantón y concluir la huelga tras la entrega de dicha propuesta. La respuesta fue contundente: “la huelga sigue y se reforzará con más contingentes”.

Protestas frente a medios de comunicación

En el marco del octavo día de actividades de la huelga nacional, la Coordinadora desplegó movilizaciones en distintos medios de comunicación con el argumento de exigir una cobertura objetiva de sus demandas.

La Sección 22 de Oaxaca se concentró frente a las instalaciones de TV Azteca, sobre Periférico Sur, mientras que la Sección 18 de Michoacán hizo lo propio en Televisa San Ángel.

Por su parte, integrantes de la Sección 34 de Zacatecas acudieron a Grupo Imagen; la Sección 7 de Chiapas protestó frente a Televisa Chapultepec; y docentes de las secciones 14 de Guerrero y 9 de la Ciudad de México se movilizaron hacia la llamada “esquina de la información”, ubicada en Paseo de la Reforma y Bucareli.

También participaron contingentes provenientes de Aguascalientes, Veracruz, Chihuahua y Sonora, entre otros estados, con acciones en las instalaciones de XEW Radio.

Más presión y posible presencia durante el Mundial

Los dirigentes de la CNTE adelantaron que las movilizaciones continuarán durante esta semana, incluido el jueves, fecha en la que se inaugurará el Mundial de Futbol.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, explicó que la Asamblea Nacional Representativa definirá las acciones concretas para los próximos días, aunque ya existe la intención de confluir con otros movimientos sociales.

Entre ellos mencionó a colectivos de madres buscadoras, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa e incluso agrupaciones de transportistas.

El dirigente señaló que existe la posibilidad de marchar hacia las inmediaciones del estadio donde se realizará la inauguración del torneo, aunque aseguró que no buscan confrontaciones con las autoridades.

“Si nos permiten avanzar para mostrarnos frente a la entrada del estadio lo haremos, pero si no lo permiten tampoco vamos a exponer a alguien. No es ir a una confrontación. Es demostrar que este gobierno no está resolviendo las demandas y no está escuchando”, afirmó.

De acuerdo con Hernández, la manifestación sería pacífica, mediante pancartas, lonas y consignas.