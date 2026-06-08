Más de 20 millones de mexicanos padecen migraña

La migraña, es un intenso dolor de cabeza que puede durar varias horas o días, sensibilidad a la luz y los ruidos, incluso náuseas en algunos casos La migraña, es un intenso dolor de cabeza que puede durar varias horas o días, sensibilidad a la luz y los ruidos, incluso náuseas en algunos casos (La Crónica de Hoy)

En nuestro país se ha incrementado de manera considerable el número de personas que padecen migraña, ante factores como el estrés, la falta de sueño, así como la sobreexposición a pantallas de celulares y tabletas, condición que se ha convertido en una de las principales causas de incapacidad laboral.

El doctor Emerson López Rodríguez, especialista en neurología del Hospital MAC Lomas Verdes, enfatizó que los episodios de migraña pueden durar entre 4 hasta 72 horas, episodios que se caracterizan por síntomas incapacitantes como náuseas, vómito y alta sensibilidad a la luz y al ruido.

En este sentido, es importante mencionar que existen dos tipos de migraña, la que ha sido denominada como “con aura”, la cual se caracteriza principalmente porque hay síntomas que advierten de un episodio de migraña, al evidenciarse alteraciones neurológicas temporales, es decir, ver luces o destellos, esto puede ocurrir antes o durante el dolor, en tanto que la migraña sin aura, aparece de forma repentina sin dichos avisos.

Añadió que en muchos casos, estas condiciones obligan a las personas a interrumpir sus actividades cotidianas así como laborales, lo que las lleva en muchos de los casos a ausencias laborales o una disminución significativa en su rendimiento.

En el marco del Mes de Concientización sobre Migrañas y Dolores de Cabeza, resaltó que el aumento en los casos de cefalea, ya afecta de forma recurrente a más de 20 millones de mexicanos, reiteró, considerada una de las formas más incapacitantes de dolor de cabeza, con base en información de la Secretaría de Salud.

Asimismo, señaló que tras la pandemia por COVID-19, en los hospitales MAC se ha observado un incremento de hasta 10% en las consultas relacionadas con cefalea, asociado a cambios en los hábitos de vida, mayor exposición a dispositivos electrónicos y alteraciones en los ciclos de sueño.

A esto se suma que cerca del 80% de la población ha experimentado cefalea tensional en algún momento de su vida, lo que la convierte en uno de los padecimientos neurológicos más frecuentes en el país, según información de la UNAM.

“Hemos observado un aumento en la frecuencia e intensidad de los episodios de cefalea en consulta. Hoy es un problema de salud pública que requiere mayor visibilidad, diagnóstico oportuno y un manejo integral”, consideró.

Aunque en muchos casos el dolor de cabeza puede parecer un malestar común, el especialista destacó que esta condición no debe normalizarse, sobre todo ante la presencia de señales de alerta que advierten de la importancia de acudir a recibir atención médica lo antes posible, ante: dolor de cabeza intenso y repentino, aumento en la frecuencia de los episodios, falta de respuesta a tratamientos habituales o la presencia de síntomas adicionales como alteraciones visuales, mareo, debilidad o dificultad para hablar.

En este contexto, insistió en la importancia, reiteró de mantener hábitos de sueño regulares, reducir el estrés, limitar el tiempo frente a pantallas, mantenerse hidratado y cuidar la alimentación puede marcar una diferencia importante en la frecuencia e intensidad de los episodios”, ante el hecho de que, un diagnóstico temprano permite implementar tratamientos personalizados y mejorar significativamente la calidad de vida.