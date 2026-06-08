Marina incauta más de 800 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero

Patrullajes de la Marina permitieron dar otro golpe a grupos del crimen organizado (Semar)

Golpe al crimen organizado — Derivado de labores de vigilancia y patrullaje costero, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Armada de México, interceptaron este lunes una embarcación menor que transportaba 829 kilogramos de presunta cocaína en aguas de las costas de Guerrero. La Semar destacó que el operativo se registró durante las labores de vigilancia y patrullaje costero detectó una lancha sospechosa equipada con tres motores fuera de borda y tripulada por cinco individuos.

La droga asegurada se encontró en 13 bultos que fueron trasladados por la Armada de México junto con los civiles capturados hacia el puerto de Acapulco.

Estimaciones económicas realizadas por el gabinete de Seguridad reportó que el decomiso representa un golpe al crimen organizado por 180 millones de pesos para el crimen organizado y evita que aproximadamente 1.6 millones de dosis de droga individuales lleguen al mercado.

Esta operación marítima representa la segunda intervención de gran impacto en las costas guerrerenses en las últimas horas ya que, el pasado domingo, la misma dependencia localizó más de una tonelada de cocaína repartida en 29 bultos cerca de la localidad de Boca Chica.

Con este nuevo operativo, la Secretaría de Marina informó que la cocaína incautada en alta mar durante la presente administración federal supera ya las 72 toneladas.

La Crónica de Hoy 2026