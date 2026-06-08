¿Cuándo inicia el registro para Pensión Mujeres Bienestar? Conoce la fecha y qué documentos necesitas

El Gobierno de México dio a conocer la fecha de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, que otorgará a las beneficiarias un apoyo económico, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad.
Este programa busca mejorar la calidad de vida de las mujeres adultas mayores en México y fortalecer sus ingresos de manera bimestral.
¿Cuál es el monto que otorga la pensión Mujeres Bienestar?
Todas las mujeres incorporadas en este proyecto recibirán un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales que serán depositados directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
Recuerda que este beneficio se entrega sin intermediarios.
¿En qué fechas puedo hacer mi trámite a la Pensión Mujeres Bienestar 2026?
Según información de los Programas de Bienestar, el registro se llevará a cabo del 22 al 28 de junio de 2026.
Para realizar tu inscripción, deberás localizar el módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio, los cuales se encuentran en todo el país, y presentarte en un horario de 10:00 a las 16:00 horas.
Debes tener en cuenta que la recolección de documentos se llevará a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido de cada persona.
¿Qué documentos necesito para la inscripción al programa Bienestar?
Las autoridades del esquema Pensión Mujeres Bienestar informaron que debes acudir a tu unidad más cercana con el original y la copia de los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento
- Identificación vigente
- CURP
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
- Teléfono de contacto
- Tener de 60 a 64 años cumplidos al momento del registro
En caso de que la persona interesada no pueda asistir personalmente, podrá nombrar a una persona auxiliar y tendrá que presentar la misma documentación y un documento oficial que compruebe el parentesco.
Al terminar el trámite, las beneficiarias recibirán la información necesaria para conocer el estatus de entrega de la tarjeta; asimismo, la Secretaría del Bienestar recomienda que se consulten de manera constante los sitios y redes sociales oficiales del Gobierno Federal, para conocer calendarios y actualizaciones del proceso.