¿Cuándo inicia el registro para Pensión Mujeres Bienestar? Conoce la fecha y qué documentos necesitas. (Programas para el Bienestar)

El Gobierno de México dio a conocer la fecha de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, que otorgará a las beneficiarias un apoyo económico, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

Este programa busca mejorar la calidad de vida de las mujeres adultas mayores en México y fortalecer sus ingresos de manera bimestral.

¿Cuál es el monto que otorga la pensión Mujeres Bienestar?

Todas las mujeres incorporadas en este proyecto recibirán un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales que serán depositados directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Recuerda que este beneficio se entrega sin intermediarios.

¿En qué fechas puedo hacer mi trámite a la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

Según información de los Programas de Bienestar, el registro se llevará a cabo del 22 al 28 de junio de 2026.

Para realizar tu inscripción, deberás localizar el módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio, los cuales se encuentran en todo el país, y presentarte en un horario de 10:00 a las 16:00 horas.

Debes tener en cuenta que la recolección de documentos se llevará a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido de cada persona.

¿Qué documentos necesito para la inscripción al programa Bienestar?

Las autoridades del esquema Pensión Mujeres Bienestar informaron que debes acudir a tu unidad más cercana con el original y la copia de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

Tener de 60 a 64 años cumplidos al momento del registro

En caso de que la persona interesada no pueda asistir personalmente, podrá nombrar a una persona auxiliar y tendrá que presentar la misma documentación y un documento oficial que compruebe el parentesco.

Al terminar el trámite, las beneficiarias recibirán la información necesaria para conocer el estatus de entrega de la tarjeta; asimismo, la Secretaría del Bienestar recomienda que se consulten de manera constante los sitios y redes sociales oficiales del Gobierno Federal, para conocer calendarios y actualizaciones del proceso.