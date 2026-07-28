“En México gobierna el pueblo”: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del subjefe de Gabinete del gobierno de los Estados Unidos, Stephen Miller, quien aseguró que los cárteles del narcotráfico impiden el funcionamiento del sistema político mexicano, y afirmó que el país “gobierna el pueblo”, al mismo tiempo que defendió las acciones de su administración en materia de seguridad.

Durante la conferencia de prensa, Sheinbaum evitó entrar en una confrontación directa con Miller y puntualizó que el gobierno mexicano trabaja diariamente para fortalecer la seguridad y la paz, con resultados que, dijo, respaldan esa labor.

“En México gobierna el pueblo, no gobierna nadie más. Somos un gobierno del pueblo y combatimos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país”, declaró.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del funcionario estadounidense, quien también insinuó que el sistema político y judicial mexicano estaría bajo el control del crimen organizado, la mandataria presidencial consideró que las declaraciones se producen en el contexto del proceso electoral en Estados Unidos.

Sheinbaum mencionó que en noviembre se celebrarán elecciones en ese país y reiteró que México no debe convertirse en un tema utilizado con fines de campaña.

La presidenta recalcó que el combate al narcotráfico requiere responsabilidades compartidas. Agregó que Estados Unidos debe atender problemas internos como el consumo de drogas, ventas de estupefacientes y las operaciones de lavado de dinero vinculadas con el crimen organizado.

La Crónica de Hoy 2026