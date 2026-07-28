Trayectoria del Huracán Genevieve: así avanza este 28 de julio en el pacífico y cómo podría afectar a México

Huracán Genevieve La intensidad del Huracán estará provocando afectaciones en la parte noroeste del país mientas se aleja hacia el Pacífico.

El huracán Genevieve continúa su desplazamiento sobre las aguas del océano Pacífico como un ciclón de gran intensidad, aunque su trayectoria prevista lo mantiene alejándose gradualmente del territorio nacional.

¿Impactará el Huracán Genevieve en México?

De acuerdo con los reportes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, no se prevé que el sistema toque tierra en México; sin embargo, sus extensas bandas nubosas seguirán provocando efectos indirectos en varios estados del país.

Durante las últimas horas, Genevieve ha permanecido como un huracán de gran intensidad mientras avanza con rumbo general hacia el oeste sobre mar abierto, alejándose de las costas mexicanas. Los modelos oficiales indican que el ciclón continuará perdiendo influencia sobre el territorio nacional conforme avance la semana, al desplazarse hacia aguas más abiertas del Pacífico.

¿Cómo podría afectar el Huracán Genevieve a México?

A pesar de que no existe un pronóstico de impacto directo en México, la circulación del huracán seguirá favoreciendo el ingreso de humedad hacia el noroeste y occidente del país. El SMN prevé lluvias de intensidad variable, principalmente en Baja California Sur, además de oleaje elevado y corrientes de resaca en zonas costeras, condiciones que pueden representar un riesgo para embarcaciones menores y para quienes realizan actividades recreativas en playas y zonas marítimas.

Las autoridades meteorológicas señalan que las precipitaciones asociadas a Genevieve también interactúan con otros sistemas atmosféricos, como el monzón mexicano y canales de baja presión, por lo que las lluvias registradas en diversas regiones del país no dependen exclusivamente del huracán.

Esta combinación de fenómenos puede incrementar el riesgo de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves en áreas montañosas y crecidas repentinas de ríos y arroyos.

¿Qué hacer ante afectaciones por el Huracán Genevieve?

Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar ingresar al mar cuando existan condiciones de oleaje elevado y seguir las indicaciones de las autoridades locales en caso de emitirse alertas por lluvias intensas o fenómenos costeros.

Aunque el pronóstico actual descarta un impacto directo del huracán Genevieve sobre territorio mexicano, las autoridades insisten en mantener la vigilancia debido a que la intensidad y evolución de los ciclones tropicales pueden presentar cambios durante su desplazamiento.