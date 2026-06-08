El “rival” de Olinia: así es el TT01 que se hará en Tlaxcala… ¿cuánto costará y cómo se podrá comprar? El nuevo auto eléctrico podrá cargarse con paneles solares; conoce cuánto costará y cómo es (autostt)

Tras la reciente presentación de Olinia, el automóvil eléctrico impulsado por el Gobierno de México, han iniciado las comparaciones con el TT01, otro coche con la misma tecnología de origen tlaxcalteca.

En el Foro Automotriz Tlaxcala 2026 fue presentado el TT01, un vehículo eléctrico de la empresa “Totalmente Tlaxcalteca” (TT), el cual promete hasta una velocidad de 50 kilómetros por hora.

¿Cómo será el nuevo carro eléctrico TT01 de Tlaxcala?

El auto “Totalmente Tlaxcalteca” fue creado por Edgar Guzmán y Tere Arvizu Arellano y, además de prometer hasta 50 kilómetros de autonomía, también podrá reducir en un 90 por ciento los costos de mantenimiento.

La carga eléctrica del TT01 podrá ser a través de una línea convencional casera, o bien a través de los paneles solares que tiene integrados, lo que permitirá que los vehículos se carguen mientras se encuentran estacionados.

Junto con los sistemas de carga, el TT01 también generará ahorro, pues no requerirá de instalaciones eléctricas especiales para la carga y permitirá una autonomía de 50 kilómetros solo con 8 horas de exposición al sol.

En los planes de la empresa se encuentra el crear tres modelos diferentes: uno tendrá capacidad para cinco personas con autonomía de 70 kilómetros; otro con autonomía de 150 kilómetros, pensado para reparto; y uno de 250 kilómetros, pensado para ser usado como transporte público.

¿Cuánto costará el auto eléctrico TT01 en México?

El auto TT01, el cual es el primer auto diseñado y ensamblado en Tlaxcala, tendrá un costo que oscilará entre 99 mil y 160 mil pesos, según el modelo del vehículo.

Los creadores han anunciado que el vehículo eléctrico actualmente se encuentra en proceso de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); sin embargo, adelantaron que dentro de seis meses se podrían entregar las primeras unidades.

¿Cómo y dónde se podrá comprar el TT01?

Los autos eléctricos TT01 podrán ser adquiridos en una primera instancia únicamente a través del sitio web oficial, después de que en seis meses comiencen a ser producidos de forma masiva.

Por el momento, el auto eléctrico tlaxcalteca se encuentra en medio de estudios de seguridad para los viajeros, según la Norma 104, la cual los obliga a cubrir al menos cinco puntos para los autos.