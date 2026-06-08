Senadora Olga Sosa presenta iniciativas para fortalecer el deporte escolar y garantizar pensión alimenticia prenatal Las propuestas fortalecen la salud, la educación, la protección de las mujeres y el bienestar de las nuevas generaciones

Ciudad de México, 8 de junio de 2026. – Con el objetivo de fortalecer el bienestar, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres embarazadas, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sede en el Senado de la República, dos iniciativas de reforma que buscan ampliar la protección de derechos fundamentales mediante acciones concretas en materia educativa, deportiva y de corresponsabilidad familiar.

La primera propone reformar la Ley General de Educación y la Ley General de Cultura Física y Deporte para fortalecer el deporte escolar, la educación física integral, la detección de talento en temprana edad y el desarrollo deportivo estudiantil.

La legisladora destacó que el deporte constituye una herramienta estratégica para mejorar la salud pública, prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo, fomentar hábitos saludables y fortalecer la formación integral de las nuevas generaciones, en concordancia con las acciones impulsadas por el Gobierno de México para construir una sociedad más saludable y con mayores oportunidades para la juventud.

Las escuelas son el espacio ideal para consolidar una cultura física sólida que permita a niñas, niños y jóvenes desarrollarse plenamente, fortalecer su salud y construir proyectos de vida más exitosos, señaló.

La senadora explicó que esta reforma contribuye a enfrentar desafíos como el sobrepeso, la obesidad infantil y el sedentarismo, al tiempo que promueve valores como la disciplina, la perseverancia, el trabajo en equipo y la sana convivencia, fortaleciendo el tejido social desde las aulas.

Asimismo, Olga Sosa presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de pensión alimenticia prenatal, con el propósito de garantizar protección jurídica y apoyo económico a las mujeres embarazadas desde la etapa de gestación.

La propuesta reconoce expresamente el derecho de las mujeres embarazadas a solicitar alimentos provisionales desde el momento en que el embarazo sea acreditado mediante constancia médica.

La protección de la vida y del desarrollo humano comienza desde la gestación. Esta iniciativa busca garantizar que las mujeres no enfrenten solas las cargas económicas del embarazo y que exista una verdadera corresponsabilidad parental desde el inicio, afirmó.

Entre los puntos más relevantes de la iniciativa destacan reconocer legalmente el derecho a recibir alimentos durante el embarazo; permitir que la mujer embarazada solicite judicialmente una pensión alimenticia provisional a cargo del presunto progenitor; y facultar a la autoridad judicial para dictar medidas cautelares que garanticen el cumplimiento oportuno de la obligación alimentaria.

La legisladora señaló que la propuesta fortalece la protección de la maternidad, el derecho a la salud y el interés superior de la niñez desde la etapa prenatal, alineándose con estándares internacionales de protección a las mujeres y al desarrollo infantil.

Olga Sosa afirmó que ambas iniciativas se inscriben en la visión humanista de la Cuarta Transformación y en el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de colocar a las personas, especialmente a las niñas, niños, jóvenes y mujeres, en el centro de las políticas públicas.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de seguir construyendo un país más justo, saludable e incluyente, donde las oportunidades de desarrollo comiencen desde la infancia y donde las mujeres cuenten con mayores garantías para ejercer plenamente sus derechos durante el embarazo, concluyó.