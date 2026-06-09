COFEPRIS aprueba actualización en el esquema terapéutico en tratamiento oftalmológico

Nuevo esquema terapéutico Con la aprobación en una actualización en esquema terapéutico para tratar degeneración macular y edema macular diabético beneficiará a estos pacientes con tratamientos más espaciados y menos estrés (La Crónica de Hoy)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) aprobó un cambio en el esquema de la terapia oftálmica de Bayer, de mayor concentración para incluir intervalos de dosificación extendidos de hasta cada 24 semanas.

Esto permitirá disminuir espaciar las visitas al médico y reducir el estrés en pacientes con edema macular diabético (EMD) y con degeneración macular relacionada con la edad neovascular (húmeda).

Lo anterior, con base en las indicaciones de degeneración macular relacionada con la edad neovascular (húmeda) (DMREn)y en edema macular diabético (EMD), con base en los resultados de los estudios clínicos que fueron autorizados en este cambio por la COFEPRIS, al incorporar una alternativa de tratamiento que permite ajustar los intervalos de administración con base en los resultados visuales y/o anatómicos, bajo criterio médico, después de una fase inicial de tratamiento.

Cabe mencionar que la degeneración macular relacionada con la edad neovascular (húmeda) y el edema macular diabético son enfermedades de la retina que pueden comprometer de manera importante la visión y la calidad de vida de los pacientes.

La degeneración macular relacionada con la edad neovascular (húmeda) (DMREn) es una enfermedad de la retina que afecta la mácula de forma progresiva y degenerativa, y que puede comprometer la visión central, especialmente en adultos mayores, y en nuestro país más de 17 millones de personas se encuentran en dicho rango de edad.

Por otra parte, el edema macular diabético (EMD) es una complicación de la diabetes mellitus que provoca acumulación de líquido en la mácula y puede afectar de forma importante la visión, y algunas estimaciones señalan que alrededor del 20% de la población adulta en México padece algún tipo de diabetes.

Ante tal aprobación, la doctora Yusimit Ledesma, Directora Médica en Bayer México externó el beneplácito de la farmacéutica, “de contar con un tratamiento innovador que ayude a evitar la ceguera entre los mexicanos con dichos padecimientos”.

Asimismo, enfatizó que con la actualización que hacen las autoridades de salud, los pacientes sufrirán menos estrés al año derivado de la aplicación y podrán generar mayor apego a su medicamento”.

La aprobación está respaldada por la evidencia clínica de los estudios PULSAR y PHOTON, que sustentan el uso de este tratamiento en intervalos de dosificación más amplios para estas indicaciones siempre bajo valoración médica individualizada y con base en la evolución clínica de cada paciente.